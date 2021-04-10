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  4. Vatandaşa ücretsiz patates, soğan ve çeltik dağıtılacak

Vatandaşa ücretsiz patates, soğan ve çeltik dağıtılacak

Tarım Mahsulleri Ofisi, çiftçinin elinde kalan tonlarca patates, soğan ve çeltiği satın alacak. Bu ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılacak.

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