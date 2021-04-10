Anasayfa Video Galeriler Gündem Vatandaşa ücretsiz patates, soğan ve çeltik dağıtılacak Vatandaşa ücretsiz patates, soğan ve çeltik dağıtılacak 10 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 17:25 Tarım Mahsulleri Ofisi, çiftçinin elinde kalan tonlarca patates, soğan ve çeltiği satın alacak. Bu ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6071b5702d01f57fa3091df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 16 terörist böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Yaralılar var Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı Burnunda çıkan siğil hayatını kabusa çevirdi Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti Çukur dizisinde bir ayrılık daha Tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var! Tunceli kırsalı Eren-7 operasyonuyla temizleniyor Karayipler'de yanardağ patladı