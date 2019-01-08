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  3. 08 Ocak 2019 17:41

Video üzerinden saç tarifi verince berber saçına ''play tuşu'' kazıdı

Video üzerinden saç modeli tarifi 'felaketle' sonuçlandı: Berber, müşterisinin kafasına 'play tuşu' kazıdı

Bilgin Pro
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