Anasayfa Video Galeriler Gündem Yabancı uyruklu hadsizler Türk milletinin acısıyla böyle alay etti! Yabancı uyruklu hadsizler Türk milletinin acısıyla böyle alay etti! 20 Kasım 2022 Pazar Saat: 16:25 Güncelleme: 20 Kasım 2022 Pazar 16:25 İstanbul Taksim'deki terör saldırısının ardından İstiklal Caddesi'nde gelen yabancı uyruklu şahısların yaptığı sözde şaka büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637a2ac29bd63b525207aa23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Motosikletten atılan cisim yolda yürüyen kadını hastanelik etti Tarihi camiden Mimar Sinan'ın ''akustik deha''sı çıktı Özel hastanede şoke eden görüntüler Hainler için hesap zamanı! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör yuvaları bombalandı İstanbul'da sokak ortasında şınav çektirdi FIFA'dan yasakçı Katar'a inat gibi seksi danslı Dünya Kupası şarkısı: Tukoh Taka Öğretmenin hayatını kabusa çevirdiler Petek Dinçöz'ün dönüşü efsane oldu; kumsalda büyüleyen dans şovu Eski Türk paralarıyla 15 yılda bir servet değerinde koleksiyon sahibi oldu