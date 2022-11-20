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  4. Yabancı uyruklu hadsizler Türk milletinin acısıyla böyle alay etti!

Yabancı uyruklu hadsizler Türk milletinin acısıyla böyle alay etti!

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İstanbul Taksim'deki terör saldırısının ardından İstiklal Caddesi'nde gelen yabancı uyruklu şahısların yaptığı sözde şaka büyük tepki çekti.

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