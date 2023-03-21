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Yabancı uyruklu hırsıza korkunç işkence kamerada!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yabancı uyruklu şahsın, telefon çaldığı iddiasıyla bodrum katta 10 kişi tarafından işkence edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

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