Anasayfa Video Galeriler Gündem Yabancı uyruklu hırsıza korkunç işkence kamerada! Yabancı uyruklu hırsıza korkunç işkence kamerada! 21 Mart 2023 Salı Saat: 15:25 Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yabancı uyruklu şahsın, telefon çaldığı iddiasıyla bodrum katta 10 kişi tarafından işkence edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6419a23471cbac31a8674023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu depremzedelere söz verdi: ''O evleri bedavaya vereceğiz!'' Seda Sayan'ın 4 milyon dolarlık villası sosyal medyayı salladı Yangında kül olan İstanbul Boğazı'nın incisi için geri sayım Kazada ölen Enise hemşire, ''asli kusurlu'' çıktı Buyur buradan yak: ''İstanbul'un erken uyarı sistemi çalışmıyor!'' Dev operasyon kamerada! Komandolar bölgeye indi Kız Kulesi'nde şoke eden görüntü! Restorasyon sırasında ortaya çıktı Otomobil hırsızlarını bu görüntüler yakalattı Asrın felaketinin bıraktığı bu iz şoke etti