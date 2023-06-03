Anasayfa Video Galeriler Gündem Yemin töreninde Erdoğan'a protesto Yemin töreninde Erdoğan'a protesto 03 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin ederken törende CHP ve Yeşil Sol Parti Milletvekilleri ayağa kalkmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647b48a2cc327d78461f6fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sadettin Saran, Engelsiz Kulaçlar etkinliğinde özel gereksinimli gençlerle kulaç attı Türkiye'nin en büyük termik santralinde yangın paniği Başkent'te sağanak sonrası alt geçitler göle döndü Başkent'te su basan dairenin eşyaları dışarı taştı Başkentte dolu ve sağanak yağış etkili oldu Ankara'da sağanak; yollar göle döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin etti İstanbul'da derenin rengi değişti; İSKİ'den açıklama geldi Cinsiyet partisinde cinnet! Bebeğin cinsiyetini beğenmeyen baba ortalığı birbirine kattı