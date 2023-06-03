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Yemin töreninde Erdoğan'a protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin ederken törende CHP ve Yeşil Sol Parti Milletvekilleri ayağa kalkmadı.

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