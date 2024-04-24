Anasayfa Video Galeriler Gündem Yıkamaya gönderilen halının içinden bir servet çıktı Yıkamaya gönderilen halının içinden bir servet çıktı 24 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 12:40 Siirt'te bir halı yıkama firması sahibi kendisine yıkanması için teslim edilen halıların birinin arasında yaklaşık 60 bin lira değerinde altın buldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6628d3a907b2ec1b510716d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın doktor sohbetini AK Partili isim yayınladı İstanbul'da kuyumcu soygunu: Yere yatırıp darbettiler Çanakkale Savaşları'nda tarihi değiştirecek keşif Trafikte yol verme çatışmasında kan aktı: 1'i çocuk 2 yaralı var Milyonluk kazanç vadedip hesapları kiralıyorlar Rusya'da ''üst düzey'' gözaltı İstanbul'da kiralık daireye kaçak göçmen operasyonu İstanbul'da seyir halindeki taksi alev alev yandı Devlet hastanesinde yangın paniği