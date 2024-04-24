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  4. Yıkamaya gönderilen halının içinden bir servet çıktı

Yıkamaya gönderilen halının içinden bir servet çıktı

Siirt'te bir halı yıkama firması sahibi kendisine yıkanması için teslim edilen halıların birinin arasında yaklaşık 60 bin lira değerinde altın buldu.

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