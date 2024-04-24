Yıkamaya gönderilen halının içinden bir servet çıktı

Siirt'te bir halı yıkama firması sahibi kendisine yıkanması için teslim edilen halıların birinin arasında yaklaşık 60 bin lira değerinde altın buldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6628d3a907b2ec1b510716d3" allowfullscreen></iframe>