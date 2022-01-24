Anasayfa Video Galeriler Gündem Yoğun kar yağışına rağmen ucuz ekmek kuyruğu! Yoğun kar yağışına rağmen ucuz ekmek kuyruğu! 24 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 21:30 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61eef047218e08130f146133" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kar fırtınası: Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında saat verip uyardı İstanbul Havalimanı'nda kargo tesisinin çatısı çöktü ''Mercek Bulutu'' görenleri hayrete düşürdü Mustafa Sarıgül, olağan MYK Toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı Soğuğa meydan okuyan Pelin Akil, kendini karın içine bıraktı Oyuncu Bülent Şakrak'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu Çin'den ABD ve Japonya'ya misilleme! 39 savaş uçağı havalandı Karda mahsur kalan 80 kişi kurtarıldı Havada kaos: Uçaklar İstanbul'a inemedi! THY'den sefer iptalleri