Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu otobüsü yandı, İzmir otoyolu trafiğe kapandı Yolcu otobüsü yandı, İzmir otoyolu trafiğe kapandı 09 Nisan 2024 Salı Saat: 07:15 Güncelleme: 09 Nisan 2024 Salı 07:15 Kocaeli’den İzmir istikametine giden yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde alev alev yandı. 39 yolcu hızla tahliye edilirken, 3 yolcu dumandan etkilendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6614c0e79aba7b36640207e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da film sahnesi gibi saldırı: Camdan sarkıp kurşun yağdırdı Niğde'de patates deposu çöktü: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da yediemin otoparkında yangın çıktı Bayram tatilinin ilk 2 gününde acı bilanço: Can kaybı 12'ye yükseldi 19 yaşındaki genç parkta ölü bulundu Burası Tayland değil İstanbul: Onu gören telefona sarıldı Geri geldiler: Antalya sahillerinde endişe veren istila İstanbul'da korku dolu gece: Bayram öncesi büyük korku AK Partililer ile YRP'liler arasında yerel seçim savaşı: 7 yaralı var