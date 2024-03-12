Anasayfa Video Galeriler Gündem Yunanistan ve Suriye sınırında 46 kişi yakalandı Yunanistan ve Suriye sınırında 46 kişi yakalandı 12 Mart 2024 Salı Saat: 14:40 Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye sınırında 3'ü PKK/PYD-YPG ve 1'i FETÖ mensubu, 46 kişinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f03f410b9dce5f12019b13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya'da 15 kişiyi taşıyan uçak düştü 4 kişilik ailenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı Tam 442 yıllık! Çürümeye terk edilen tarihi yapı alarm veriyor! Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu: Salonu terk etti İmamoğlu, para sayma görüntülerinin perde arkasını açıkladı Kuyumculardan gram altın için tarihi uyarı Bugün de utandık: Burası Türkiye'nin ''çöp'' ormanı 98 yaşında vefat etmişti... Asırlık el yazısı notlarında bir ömrün tanığı oldu