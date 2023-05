''14 Mayıs'ta Kadıköy oy rekoru kıracak''

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde vatandaşlara seslenen Ekrem İmamoğlu, “14 Mayıs’ta bir adım atarsak memleketimizin insanlarına karşı, geçmişimize karşı, Atatürk'e karşı başımız dik olacak. Başta Kadıköy, başta İstanbul, oy rekoru kıracak, oy rekoru” dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım başladı. Sokakta, meydanda, evde, işte ya da okulda artık vatandaşın en önemli gündemi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimler.Seçim heyecanının en yoğun yaşandığı yerlerden biri de İstanbul’un gözbebeği ilçelerinden Kadıköy. Farklı fikirlerin özgürce konuşulabildiğiKadıköy, bu özellikleri nedeniyle tüm siyasi partilerin seçim çalışmalarını yoğunlaştırdıkları yerlerin başında geliyor. Seçim sürecinde birçok siyasi lidere ev sahipliği yapan Kadıköy, bu akşam da tarihi bir akşam yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu halkı selamlamak üzere geldiği Kadıköy Bağdat Caddesi’nde binlerce Kadıköylü karşıladı. İmamoğlu’nun Bağdat Caddesi turu, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle mitinge dönüştü. Binlerce vatandaş, yaklaşık 2 kilometre boyunca İmamoğlu’nun içinde bulunduğu otobüsü takip etti. Kadıköylülerin sevgi seliyle karşılaşan Ekrem İmamoğlu’na eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı ve eşi Rojvan Odabaşı da eşlik etti. Yol boyu trafik ilerleyemez hale gelince önce Odabaşı daha sonra da İmamoğlu, otobüsün üzerine çıkarak coşkulu kalabalığa hitap etti.

“KILIÇDAROĞLU’NU ÇANKAYA KÖŞKÜ’NE GÖNDERELİM”

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı ilk olarak eşi Rojvan Odabaşı ile birlikte otobüsün üzerine çıkarak Kadıköylüleri selamladı. Kısa bir konuşma da gerçekleştiren Odabaşı, “14 Mayıs’ta Kadıköy’den vereceğiniz oylarla 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Çankaya Köşkü’ne gönderelim. Birleşe birleşe kazanacağız” dedi. Odabaşı’nın ardından eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte otobüsün üzerine çıkan Ekrem İmamoğlu, “Harikasın Cadde” sözleriyle kendisini dinlemeye gelen binlerce Kadıköylüye seslendi. Önümüzdeki yıl Göztepe-Ataşehirmetrosunu açacaklarının müjdesiyle sözlerine başlayan İmamoğlu, “14 Mayıs'ta bir adım attığımızda, önümüzdeki tüm kapılar iyiliğe açılacak, tüm kapılar güzelliğe açılacak. Bir adım atarsak; eşitliğe tutunacağız özgürlüğe tutunacağız. Gençler, bu seçim size ve sizin ruhunuza emanet. Başta Kadıköy, başta İstanbul, oy rekoru kıracak, oy rekoru” dedi.

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Kadıköylülere yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

“BİR KİŞİNİN DÖNEMİ BİTECEK, MİLLETİN DÖNEMİ BAŞLAYACAK”

“Daha dünyanın gelişmiş ülkeleri bile Cumhuriyeti öğrenmeden, bu millete Cumhuriyeti hediye etmiş, emanet etmiş Mustafa Kemal Atatürk var bu milletin önünde. Bu millet, 200 yıldır demokrasi verecek… Ama neymiş? Bir kişi gidecek, her şey kötü olacak! Bak sen! Biz diyoruz ki, ‘Bu seçimden sonra, göreceksiniz, Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Her şey çok güzel olacak. Biz diyoruz ki; ‘Bu seçimden sonra Millet İttifakı'nın devasa kadrosu gelecek, her şey çok güzel olacak. Diyoruz ki biz; ‘Milletin evlatlarıyla, bu milletin yetiştirdiği güzel insanlarla, liyakatli insanlarla bu memleketi 15 Mayıs'tan sonra yöneteceğiz, her şey çok güzel olacak. Onlar diyor ki; ‘Aman ha, bir kişi giderse, her şey çok kötü olacak. Hadi oradan, hadi oradan! Hadi işinize! Bu milletin aklı kendine yeter. Bir kişinin dönemi bitecek; milletin dönemi başlayacak. Bir kişi evine gidecek, milletin dönemi başlayacak. Biz, birleşe birleşe kazanacağız.”

“MEMLEKETİN NİMETLERİ MİLLETE AKACAK”

Her sabah uyandığımızda, bu memleketin gerçek konularını konuşacağız. Bugün eğitimde en üstün hangi adımı atıyoruz? Bugün sağlıkta hangi doktorla gururlanıyoruz? Bugün eğitimimizde hangi üniversiteyle gururlanıyoruz? Hangi üniversitemiz daha ilk 500’e girdi? Hangi akademisyenlerimizin makaleleri dünyanın her yerinde oknuyor? Bunları konuşacağız. Üretimi konuşacağız. İcat yapan gençlerimizi konuşacağız. Dünya çapında yazılım yapan nesilleri konuşacağız. Bir adım lazım, bir adım; o bir adım lazım bize. O bir adımı hep birlikte yakalayacağız. Bir avuç insanın iktidarı bitecek. Kendini düşünen, kendi ailesini, yuvasını düşünen o akıl bitecek; milleti düşünen, 86 milyon insanına, en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine, milletini eşit gören bir dönemi başlatacağız. Herkes eşit. Herkes bu vatanın has evladı. Hepimiz, bu millet olarak bu devletin eşit hissedarıyız. Hiç birbirimizin birbirinden farkı yok. Çocuklarımıza bunu öğreteceğiz. Herkesin kişisel varlığı kendine. Ama bu memleketin nimetleri millete akacak.

“KADIKÖY OY REKORU KIRACAK”

“Başta Kadıköy, başta İstanbul, oy rekoru kıracak, oy rekoru. Nasıl olacak? Bir adım atarsak; eşitliğe tutunacağız özgürlüğe tutunacağız. Huzura, mutluluğa, berekete, bolluğa bir adım; Cumhuriyete, demokrasiye… Başımızı öne eğikti. Bir adım atarsak, başımız dik olacak. Memleketimizin insanlarına karşı, geçmişimize karşı, Atatürk'e karşı başımız dik olacak. Biz, özgür ve demokrat bir Türkiye istiyoruz. Biz, milletçe bunu yakalamak zorundayız. Geçmişin kavgalarına değil, geleceğin umutlarına koşacağız. Geçmişi geri getiremiyoruz. Sorunun değil, çözümün dönemi.”

“MEMLEKETİ PARTİ DEVLETİNDEN KURARACAĞIZ”

“Millet İttifakı'nın becerikli, liyakatli kadroları bu ülkeyi yönetecek. Bir kişinin dediğini yapan değil, doğruyu yapan kadrolar göreve gelecek. Bakın; bunlar bir parti devleti yaratmak istediler. Partiyi kutsallaştırdılar. Onun önündeki kişiyi kutsallaştırdılar. Bu memleketi parti devleti olmaktan hep birlikte kurtaracağız. Bu devletin kurumlarından partizanlığı hep birlikte söküp atacağız.”

“OYLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

“Ne yapacağız? Bir kere oy kullanacağız. Ne yapacağız? Sandıklarda görev alacağız. Geldiniz, okulda yeteri görevli var; o zaman orada oyları bekleyeceğiz. Burada yeteri insan varsa, başka bir yere gidip görev alın. Size yol gösterecek parti görevlileri vardır. Millet İttifakı’nın her partisiyle konuşabilirsiniz. Size yol gösterirler. Sahip çıkacağız. Oylarımızın bir tanesine bile sıkıntı getirmeyeceğiz. Oylarımıza nasıl sahip çıkılır, bunlara öyle bir öğrettik ki 2019’da. Son kez ve artık Türkiye'mizde öyle bir demokrasi anlayışı inşa edeceğiz k,i bir daha hiçbir zaman vatandaşımızın oylarına sahip çıkmasına ihtiyacı kalmayacak. Onun için hepinizi oylara sahip çıkmaya, sonuna kadar sandıkları korumaya davet ediyorum. Hazır mıyız?”

“BU MEMLEKETİN EN ÖNEMLİ SEÇİMİ”

“14 Mayıs günü, okullarınızın önünü terk etmeyin. Hileyi hiçbir zaman biz yaptırtmayacağız. Elimize o canım Türk bayraklarımızı alacağız. Bilen horon oynasın, bilen halay çeksin. 14 Mayıs'ı demokrasi şölenine çevirmeye hazır mıyız? Güzel. Güzel. Harika. Motivasyon yüksek, aman bırakmayın. Bu memleketin en önemli seçimi. Bizi izleyenler, duyanlar; herkes görevini yapacak. Yarın ben Samsun'a gidiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla erken bir 19 Mayıs kutlaması yapacağız. Sonra, oradan Ankara'ya geçiyoruz. Mansur Yavaş Başkanımın ev sahipliğinde erken bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapacağız. Sonra İstanbul'un 4 semtini dolaşacağım; Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik, oradan tekrar Büyükçekmece. Ve Allah'ın izniyle 14 Mayıs günü de hep birlikte demokrasi bayramı kutlayacağız. Her şey çok güzel olacak. Kazanıyoruz.”