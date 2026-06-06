ABB'den yaz aylarında serinleten hizmet: Ücretsiz su ve limonata ikramı başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl yoğun ilgi gören ücretsiz limonata ve soğuk su ikramını bu yaz da sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kızılay ve Ulus’ta kurulan “Serinleme Noktaları”, sıcak havalarda Başkentlilere nefes aldırıyor. Yaz boyunca devam edecek uygulama kapsamında vatandaşlara ücretsiz limonata ve soğuk su ikram ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte geçen yıl başlattığı ücretsiz limonata ve soğuk su ikramını yeniden hayata geçirdi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kızılay ve Ulus’ta oluşturulan “Serinleme Noktaları”, vatandaşlara sıcak havalarda kısa bir mola ve serinleme imkânı sunuyor.

YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde kurulan noktalarda vatandaşlara ücretsiz limonata ve soğuk su dağıtılıyor. Özellikle sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı yaz günlerinde uygulama vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmet Uzmanı Nazlıcan Kurusakız, yaz aylarında artan sıcaklıkların etkisini azaltmak amacıyla bu yıl da “Serinleme Noktaları” uygulamasını sürdürdüklerini belirterek, tüm Başkentlileri bu alanlardan faydalanmaya davet etti. Kurusakız, “Yaz aylarında artan sıcaklıkların etkisini göz önünde bulundurarak bu yıl da kentimizin farklı bölgelerinde oluşturduğumuz, ‘Serinleme Noktaları’ ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu alanları, sıcak yaz gününde hemşehrilerimizin kısa süreli de olsa dinlenebileceği, nefes alabileceği ve serinleyebileceği birer buluşma noktası olarak görüyoruz. Gün içerisinde kent merkezinde bulunan vatandaşlarımız için sunduğumuz bu ikramların, serinletici bir mola olması ötesinde; hemşehrilerimizin kendilerini değerli hissetmelerine katkı sağlayan, dayanışma ve paylaşma duygusunu güçlendiren anlamlı bir buluşma alanına dönüştüğünü memnuniyetle gözlemliyoruz. Sıcaktan bunalan ve günlük hayatın temposuna kısa bir mola vermek isteyen tüm hemşehrilerimizi ‘Serinleme Noktalarına’ bekliyoruz” diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, sıcak havalarda ücretsiz limonata ve soğuk su ikramının kendileri için önemli bir destek olduğunu ifade ederek Ankara Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-Muhammed Şükrü: “Bu sıcakta gerçekten ihtiyacımız olan bir hizmet. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bu hizmet için teşekkür ediyorum. Limonatanın kalitesi de oldukça iyi.”

-Yusuf Yılmaz: “Hizmet her zaman güzeldir. Bu şartlar altında dar gelirli vatandaşların gelip serinleyebilmesi güzel bir uygulama. Bu tür hizmetlerin devam etmesini diliyorum.”

-Asuman Kıvanç: “Başkan’ımıza çok teşekkür ediyoruz. Zaten harika çalışmalar yapıyor. Limonatanın tadı da çok güzel, şekeri de kararında.”

-Satı Özkan: “Çok güzel bir hizmet. Mansur Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanındayız.”

-Alparslan Fatih Önder: “Havanın sıcak olduğu bu günlerde çok iyi oldu. Gayet güzel bir hizmet.”