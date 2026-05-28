  ABB'nin yüzde 50 hibeli sebze fidesi desteği üreticinin yüzünü güldürdü

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 hibeli sebze fidesi desteği üreticinin yüzünü güldürdü. Kırsalda üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerin artan maliyet yükünü hafifletmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında 25 ilçede 7 bin 23 üreticiye toplam 8 milyon adet sebze fidesi dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin artan maliyetler karşısında üretime devam edebilmesini sağlamak amacıyla tarımsal desteklerine devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, sebze üretiminin yoğun olarak yapıldığı Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nallıhan, Sincan, Kahramankazan, Çubuk ve Kalecik başta olmak üzere 25 ilçede 7 bin 23 üreticiye toplam 8 milyon adet sebze fidesi yüzde 50 hibeyle dağıtıldı. Domates ve biberden oluşan 6 çeşit fide desteğiyle üreticilerin maliyet yükünün azaltılması ve kırsalda üretimin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

“ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDA OLDUK, OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ”

Kahramankazan’da gerçekleştirilen fide dağıtım programına katılan Kahramankazan Belediye Başkanı Av. Selim Çırpanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin üreticiye verdiği desteğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara çiftçisine yönelik yaptığı güzel bir hizmet. Çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Çiftçilerimiz fidelerini toprakla buluşturacaklar ve yerli üretime katkıda bulunmaya devam edecekler. Ankara çiftçisine bereketli ve hayırlı, uğurlu olsun.”  

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu ise “Üreticilerimizin, özellikle sebze üreticilerimizin maliyetlerinin başında fide ücreti gelmekte. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak fide bedelinin yarısını biz karşılıyoruz. Bu kapsamda yüzde 50 hibe desteğiyle yaklaşık 7 bin üreticimize 8 milyon adet fide dağıtımını gerçekleştirdik. Mansur Başkan’ımızın göreve geldiği günden bu yana üreticilerimizin hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

25 İLÇEDE ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Sebze üretiminin yoğun olarak yapıldığı Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nallıhan, Sincan, Kahramankazan, Çubuk ve Kalecik başta olmak üzere Ankara’nın 25 ilçesinde gerçekleştirilen dağıtımlara üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Bayram öncesi fide desteğinden yararlanan üreticiler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Davut Okatan: “Piyasada 12 lira bir fide. Diğer desteklerden de her şeyden faydalanıyoruz. Bayram şekeri gibi geldi bize, çok iyi oldu.”

-Ahmet Demirci: “Domates, kıl biber, sivri biber, dolma biber aldım, dikeceğiz inşallah. Diğer desteklerden de mazotundan, fide desteğinden faydalandık.”

-Mustafa Çiftçi: “Teşekkür ederim Başkan’a, herkese. Domates, biber sebzeden faydalanıyoruz. Dışarıya bakarak ucuz. Bayramdan önce verdikleri çok iyi oldu. Herkes dikeceğini diker.”

-Ali Kılıç: “Köylüye desteklerinden memnunuz Büyükşehir’in. Mansur Başkan’a teşekkür ederiz. Yardımcı oluyor her konuda. Fidemizi de dağıtıyor. Ekonomik anlamda çok katkı sağlıyor. Piyasadan almaya kalksak fidelerimizi pahalı olacaktı.”

-Bekir Yüce: “Büyük çiftçi değilim ama desteklerden faydalanıyoruz sağ olsunlar. Ben fide alıyorum dışarıya göre yarı yarıya fiyatı. Sordum 15 lira tanesi burada 7-7,5 liraya geliyor.”

-Osman Hastürk: “Nohut veriyorsunuz Büyükşehir olarak, çim veriyorsunuz, mazot veriyorsunuz. Teşekkür ederiz, sağ olun, var olun. Belediye’nin çok yardımını görüyoruz, Allah razı olsun. Çiftçinin yanında Allah razı olsun Mansur Yavaş’tan, Başkan’ımızdan.”

-Adem Sunal: “Mansur Başkan’ımızdan destek aldık. Fide aldık, dolma biber aldık, kıl biberi, domates aldık. Çiftçiye destek veriyor, seviniyoruz. Çiftçinin yanında belediyecilik yapıyor, iyi oluyor.”

-Halime Özdemir: “Domates aldık, biber aldık. Memnunuz Başkan’ımızdan, desteklerinden. Yararlanıyoruz verdiği desteklerden.”

