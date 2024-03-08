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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: ''TÜGVA’mız gençlerin her anında, hep yanında''

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: ''TÜGVA’mız gençlerin her anında, hep yanında''
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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Kendi çizgisi, duruşu, gelenekleriyle her geçen gün büyüyor, serpiliyor. Bugün de gençlik buluşmalarımızın 7.’sini yaparak, bizi gururlandırıyor. TÜGVA’mız gençlerin her anında, hep yanında” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, TÜGVA 7.Gençlik Buluşması’nda gençlere seslendi. Konuşmasında Türkiye Gençlik Vakfı’nın kendinden emin adımlarla; Türkiye Yüzyılı’na yürüdüğünü belirten Kurum, “Kendi çizgisi, duruşu, gelenekleriyle her geçen gün büyüyor, serpiliyor. Bugün de gençlik buluşmalarımızın 7.’sini yaparak, bizi gururlandırıyor. TÜGVA’mız gençlerin her anında, hep yanında.” dedi.

akanlığı döneminde, TÜGVA ile birçok projeye imza attığının altını çizen Murat Kurum, “Bugün de İstanbul’un emanetçisi olmaya adayız ve yine yollardayız. 1 Nisan’dan itibaren, biz bu aziz şehri ihya ederken; TÜGVA’mız da bu güzel nesli ihya edecek.” şeklinde konuştu.

‘İstanbul’un Emini’ olmak için maratona çıktıklarını dile getiren Kurum, “Ama rahat koltuklara değil, dertle koşulan sokaklara talibiz. Bizim derdimiz hizmet derdidir. Bizim derdimiz eser derdidir. Tek hedefimiz var, aziz İstanbul’umuzu, bu 5 yıllık ihanetten, bu 5 yıllık fetret döneminden hep birlikte kurtaracağız. Davamız, ‘Yeniden Büyük Türkiye Davası’dır. Yolumuz; ‘Yeniden Güzel İstanbul Yolu’dur. Bu davada; sizler seçmen değilsiniz, hedef kitle değilsiniz. Bu kutlu yolda beraberiz. Bu kutlu hedefte, kardeşiz.” dedi.

 

Etiketler ak parti murat kurum istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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