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AKUT kurucusu Nasuh Mahruki bağımsız aday oldu

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CHP Beşiktaş aday adayı olan Nasuh Mahruki, parti tarafından aday gösterilmemesi üzerine yerel seçimlere bağımsız aday olarak katılacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Beşiktaş aday adayı olan Nasuh Mahruki, aday gösterilmemesi üzerine seçimlere bağımsız aday olarak katılacağını açıkladı.

Mahruki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yasal zorunluluktan dolayı, bağımsız aday olarak devam edebilmek için üzülerek Cumhuriyet Halk Partisinden istifa etmek zorunda kalıyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı olarak, ilçenin sorunlarına çözüm bulmayı ve çağdaş bir Beşiktaş'ı inşa etmeyi amaçlayan Mahruki, Beşiktaş Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olma kararı aldığını belirtti.

Adaylığını duyuran Mahruki, Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucularından biri olurken CHP'nin Beşiktaş ilçesi için aday adayıydı. Ancak CHP'nin resmi adayı mevcut belediye başkanı Rıza Akpolat olarak açıklandı.

Mahruki'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Beşiktaş aday adayı olan Nasuh Mahruki, aday gösterilmemesi üzerine seçimlere bağımsız aday olarak katılacağını açıkladı. Mahruki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yasal zorunluluktan dolayı, bağımsız aday olarak devam edebilmek için üzülerek Cumhuriyet Halk Partisinden istifa etmek zorunda kalıyorum" ifadelerini kullandı. Beşiktaşlı olarak, ilçenin sorunlarına çözüm bulmayı ve çağdaş bir Beşiktaş'ı inşa etmeyi amaçlayan Mahruki, Beşiktaş Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olma kararı aldığını belirtti. Adaylığını duyuran Mahruki, Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucularından biri olurken CHP'nin Beşiktaş ilçesi için aday adayıydı. Ancak CHP'nin resmi adayı mevcut belediye başkanı Rıza Akpolat olarak açıklandı. Mahruki'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Etiketler nasuh mahruki beşitkaş beşiktaş belediye başkan adayı
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