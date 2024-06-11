Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET altyapı seçmeleri tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı’na yeni yıldızlar kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen altyapı seçmeleri tamamlandı. Sincan Aile Yaşam Merkezi’nde 2008-2014 doğumlu yaş grupları arasında yapılan kız futbolcu seçmelerine çocuklar ve velileri yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyetin 100. yılında Kadınlar Süper Ligi Şampiyonluk Kupası’nı Başkente getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, Kadın Futbol Takımı için altyapı seçmelerini tamamladı.

2008-2014 yaş grupları arasında yapılan kız futbolcu seçmeleri Sincan Aile Yaşam Merkezinde gerçekleştirildi.

SEÇMELERE YOĞUN TALEP

Yoğun ilginin olduğu seçmeler hakkında konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü Altyapı Teknik Direktörü Erkan Güner, şu bilgileri verdi:

“İl dışından da çok fazla talebimiz oldu. Özellikle 2008-2014 doğumlu çocuklarımız arasından seçmelerimizi yaptık. Çok fazla talep oldu, kötü hava şartlarına rağmen salonumuz doldu taştı. Seçilen çocuklarımız ileride Türk sporuna, milli takımımıza ve A takımımıza kazandırmayı hedefliyoruz.”

Seçmeler arasında yaşı ve yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken isim Hira Öztürk’ün babası Mustafa Öztürk ise, “Kızımın bebekliğinden beri topa ilgisi vardı. Buradaki seçmeleri arkadaşım aracılığıyla öğrendim. Kızım seçildi. Onun her zaman mutlu olmasını istiyorum. Her zaman destekçisiyim” diye konuştu.