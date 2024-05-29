Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Diyabet Hastası Öğrencilere Anlamlı Destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sınava hazırlanan ve ihtiyaç sahibi olan diyabet hastası öğrencilere yönelik önemli bir adım attı. Stres anında kan şekeri yükselmesine hızlı bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla, bu öğrencilere insülin tedavisi sağlayan “diyabet sensörü” dağıtıldı.

Belediye yetkilileri, sınav dönemlerinde yaşanan yoğun stresin diyabet hastaları için ciddi riskler taşıdığını belirtti. Stresin kan şekerini ani bir şekilde yükseltebilmesi, öğrencilerin sağlık durumlarını olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle, hızlı müdahale ve sürekli izleme imkânı sunan diyabet sensörleri büyük önem taşıyor.

Dağıtılan bu sensörler sayesinde, öğrenciler kan şekerlerindeki dalgalanmaları anında takip edebilecek ve gerekli durumlarda insülin tedavisi uygulayabilecekler. Bu teknoloji, özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerin sağlıklarını korumalarına yardımcı olacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve öğrencilerimizin sağlığını korumak önceliklerimiz arasında. Diyabet hastası öğrencilerimize bu sensörleri sağlayarak, onların hem sağlıklarını korumalarına yardımcı olmayı hem de sınav stresini azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

Belediye tarafından yapılan bu destek, öğrenciler ve aileleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Diyabet sensörleri, öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı bir sınav dönemi geçirmelerini sağlayarak, eğitimlerine odaklanmalarına katkıda bulunacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlık ve eğitim alanında yaptığı bu anlamlı çalışmayla, toplumsal duyarlılığını bir kez daha göstermiş oldu. Belediye, ihtiyaç sahibi diyabet hastası öğrencilere yönelik bu tür desteklerin devam edeceğini belirtti.