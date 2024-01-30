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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden üniversite öğrencileri için bowling turnuvası

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden üniversite öğrencileri için bowling turnuvası
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, kent genelinde öğrenim gören üniversiteli öğrencileri kaynaştırmak için Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde “Bowling Turnuvası” düzenledi. Üçüncüsü düzenlenen ve 30 kişinin katıldığı turnuvada dereceye girenlere madalya ve kupa verildi.

     Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençleri bir araya getiren etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

     Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, kent genelinde öğrenim gören üniversiteli öğrencileri kaynaştırmak için “Bowling Turnuvası” düzenledi. 

BAŞKENTLİ ÖĞRENCİLER EĞLENCELİ DAKİKALAR YAŞADI

     Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde üçüncüsü düzenlenen ve 30 kişinin katıldığı turnuvada bowlingin yanı sıra bilardo, langırt ve masa tenisi turnuvaları da düzenlendi.

   Başkentli öğrencilerin eğlenceli ve unutulmaz dakikalar yaşadığı turnuvada dereceye giren öğrencilere madalya ve kupalar verildi.

‘‘ETKİNLİĞE KATILAN GENÇLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ’’

     Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin eğlenceli vakit geçirebileceği etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik Faaliyetleri Şefi Mehmet Ali Keser, turnuva ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

    ‘‘Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak gençlerimiz arasındaki dostluğu pekiştirmenin yanı sıra sporun ve rekabetin getirdiği olumlu enerjiyi paylaşma fırsatı sunuyoruz. Etkinliğe katılan tüm gençlere teşekkür ediyoruz.’’

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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