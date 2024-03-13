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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ''Yeşil Şehir Eylem Planı'' internette yayımlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ''Yeşil Şehir Eylem Planı'' internette yayımlandı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle iklim değişikliği kaynaklı problemler ve çevresel zorluklarla mücadele edilebilmesi, düşük karbon emisyonlu bir kent oluşturulabilmesi amacıyla “Yeşil Şehir Eylem Planı” hazırlandı. Eylem planı Türkçe ve İngilizce olarak Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde paylaşılmaya başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle iklim değişikliği kaynaklı problemler ve çevresel zoluklarla mücadele edilebilmesi, düşük karbon emisyonlu bir kent oluşturulabilmesi amacıyla “Yeşil Şehir Eylem Planı”hazırlandı.

“Yeşil Şehir Eylem Planı” Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden de kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı.

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLARAK YAYINLANIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 8 ana bölümden oluşan eylem planının ön sözünde çalışma kapsamında iklim değişikliği etkilerine karşı sadece bugün için değil, geleceği de düşünerek harekete geçildiğini açıkladı.

Yavaş, “Yeşil Şehir Eylem Planı”nın ön sözünde şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gelecek nesillere bırakmayı hayal ettiğimiz Ankara, ‘Doğal kaynakların dengeli kullanımına ve sürdürülebilir gelişmeye öncelik veren, çevre ve iklime duyarlı, kapsayıcı, adil, yenilikçi, erişilebilir, yaşam kalitesi yüksek, yeşil başkent Ankara’dır.”

Eylem planına Türkçe ve İngilizce olarak Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde “https://www.ankara.bel.tr/ ankara-yesil-sehir-eylem- plani” linki üzerinden erişiliyor.

 

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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