Ankara Büyükşehir sokak hayvanları için mama üretimine başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gıda israfının önüne geçerek Türkiye’de örnek nitelikte tasarruf odaklı çalışmalara imza atmayı sürdürüyor.

“Başkent’te her can değerlidir” anlayışı ile sokak hayvanlarının yanında olmaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez günlük 3 ton kapasiteli mama üretimi için harekete geçti. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, üretim fazlası ve geri dönüşümden elde ettiği gıda maddelerini kullanarak Sincan Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde mama üretimine başladı. Kurulan tesiste ilk etapta günlük 1 ton mama üretecek olan Büyükşehir Belediyesi, yılda 3,5 milyon TL tasarruf sağlamayı hedefliyor.

“Başkent’te her can değerlidir” anlayışı ile sokak hayvanlarının yanında olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilke daha imza atarak günlük kapasitesi 3 ton olan mama üretimi için düğmeye bastı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, üretim fazlası gıda maddelerini geri dönüştürerek Sincan Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kurduğu tesiste mama üretmeye başladı.

ABB KENDİ MAMASINI ÜRETEREK YILDA 3,5 MİLYON TL TASARRUF SAĞLAYACAK

İlk etapta günlük 1 ton üretim kapasitesiyle çalışmaya başlayan tesiste elde edilen mamalar Başkent’teki sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanılacak.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından gıdaların geri dönüşümünden üretilen mama sayesinde yılda 3,5 milyon TL tasarruf elde edilmesi hedefleniyor.

ASLAN: “TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MAMA ÜRETİM PROJELERİNDEN BİRİ”

Günlük 3 ton üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük mama üretim projelerinden birisini hayata geçirdiklerini ifade eden Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu açıklamalarda bulundu:

“Sokak hayvanlarının beslenmesinde restoran artıkları her zaman gündemde olan bir konu ancak uygulamada toplanan yiyeceklerin birbirine karışması, yemeklerden plastik çatal, bıçak, kürdan ve izmarit gibi nesnelerin ayrıştırılması her zaman mümkün olmuyor. Büyük kurum ve kuruluşlarda kazan dibi olarak tabir edilen üretim fazlası yemeklerin değerlendirilmesi bu nedenle önem arz ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz de kazan dibi yemek artıklarını değerlendirmek amacıyla bu tesisi kurduk. Aynı zamanda Halk Ekmek Fabrikası ile de iş birliği yaparak standart dışı ekmekler ve satılamayan kuru ekmekleri topluyoruz. İlk etapta günde 1 tonla deneme üretimine başladık. Kendi mama üretimimiz sayesinde yılda 3,5 milyon TL tasarruf sağlayıp, bu tutarı sokak hayvanlarının başka ihtiyaçlarını karşılamada kullanacağız.”

RESTORAN, KAFE, KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE GIDA FABRİKALARINA ÇAĞRI

Restorandan kafelere kadar tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları ile gıda üretimi yapan fabrikalara gıda atıklarını Büyükşehir Belediyesine vermesi çağrısında bulunan Aslan, şöyle konuştu:

“Ankara’da çok sayıda özel ve kamu kurum ve kuruluşu var. Bu kurum ve kuruluşların kazan dibi gıda artıklarını bize vermeleri halinde onları mamaya dönüştürerek sokak hayvanlarının beslenmeleri için kullanacağız. Üretim fazlası gıdalarını vermek isteyen kuruluşlar Büyükşehir Belediyesi ile temasa geçebilirler.”