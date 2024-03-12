Ankara Büyükşehir'den Ramazan kumanyası ve sıcak yemek ikramı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Ramazan ayına özel iftarlık kumanyalar hazırladı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı; vatandaşların iftarlarını açabilmesi için belirlenen 6 sabit noktaya kumanya, Hacı Bayram-ı Veli Camisi ile Kızılay Güvenpark’a ise sıcak yemek ikram noktası kurdu. Ayrıca, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara da evde sıcak yemek hizmeti sunuluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte 30 gün boyunca belirlenen noktalarda ücretsiz iftarlık kumanya ve sıcak yemek dağıtacak.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı; Kızılay, AKM, OSTİM Metro İstasyonları ile Dikimevi, Beşevler ANKARAY İstasyonları ve Ulus Atatürk Heykeli olmak üzere toplam 6 noktada kumanya dağıtımı yapacak. Ayrıca Ramazan ayı boyunca Hacı Bayram-ı Veli Camisi ile Kızılay Güvenpark’a kurulan mobil mutfaklarda sıcak yemek ikramında bulunulacak.

MANSUR YAVAŞ DUYURDU

Ramazan ayı boyunca uygulanacak kumanya ve sıcak yemek ikramını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

“Amacı dışında kullanımı ve hijyen sorunları nedeniyle bu sene de iftar çadırı yerine, ihtiyaç sahibi olan engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza evde sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. İftar vakti sokakta olan vatandaşlarımız için ise 6 merkez noktada kumanya dağıtımı yaparken Hacı Bayram-ı Veli Cami ve Güvenpark’ta kurduğumuz mobil mutfaklarda sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz.”

İlk gün sandviç, hurma, su ve meyve suyu ile çorba ve nohutlu pilavın yer aldığı kumanya ve sıcak yemek paketlerinin içeriğinin günlük olarak değişeceğini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz ise “Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak 6 noktada kumanya ve 2 noktada Kızılay ile Ulus bölgelerinde BelPa Mutfak’ta pişen sıcak yemekleri Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımıza ikram edeceğiz. Ayrıca kentimizde 10 ekiple de 60 lokasyonda kumanya dağıtılacak” diye konuştu.

KUMANYA DAĞITIMINA BAŞKENTLİLERDEN YOĞUN İLGİ

İftar saatinde yolda olan ve oruçlarını kumanyalar ile sıcak yemekle açan Başkentliler, Büyükşehir Belediyesinin başlattığı bu uygulamadan duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

-Ahmet Gültekin: “Malatya’dan geldim, depremzedeyiz. Mansur Yavaş’tan Allah razı olsun. Tüm Ankaralılara ve depremzede vatandaşlara yardımcı oluyor.”

-Cengiz Özkan: “Ben İzmir’den geldim. Geçerken gördüm harika bir uygulama.”

-Altan Yalçın: “Çok güzel bir hizmet. Bana yaşlı halam yemek getiriyordu. Başkanımız çok sağ olsun. Herkesi düşünüyor. Halka hizmet budur. Gönülleri almak çok önemli.”

-Muhammet Efe Asar: “Gayet güzel bir uygulama bu zor günler için. Ülkede fakirliğin tavan olduğu zamanlarda her şeyi düzeltmese de bir şeye can suyu olabilir.”

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, bünyesinde hizmet veren lokal, çocuk etkinlik merkezi, öğrenci yurdu ve huzurevlerinde de birer defa iftar programı düzenleyecek. Kumanya dağıtımı ise farklı tarihlerde ilçelerde toplam 60 lokasyonda gerçekleştirilecek.