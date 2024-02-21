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Ankara'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık artırmaya çıkarılıyor

Ankara'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık artırmaya çıkarılıyor
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EGO Genel Müdürlüğü, Başkentte Ankaray, Metro ve otobüslerde 2021 ile 2022 yılları içerisinde unutulan ve sahipleri tarafından teslim alınmayan eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Çantalar, cüzdanlar, kitaplar ve elektronik cihazlar gibi birçok farklı eşyayı vatandaşlar uygun fiyatlarla alma imkânı bulacak. Açık artırma; 25 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00’te Atatürk Kapalı Spor ve Salonu’nda gerçekleştirilecek.

   EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarında unutulan ve saklama süresi dolan eşyaların bu yılda satışını gerçekleştirecek.

   Metro, ANKARAY ve EGO otobüslerinde 2021 ile 2022 yılları arasında unutulan ve sahipleri tarafından teslim alınmayan eşyalar açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

1 YIL MUHAFAZA EDİLEN KAYIP EŞYALAR YENİ SAHİPLERİNİ BULACAK

   1 yıl boyunca muhafaza edilen çantadan cüzdana, kıyafetten şemsiyeye, gözlükten kol saatine, tesbihten kitaba, elektronik cihazlardan bisiklete, ziynet eşyasından ayakkabıya kadar birçok farklı eşya, yapılacak açık artırma ile yeni sahiplerini bulacak.

   Vatandaşların uygun fiyatla eşya satın almasını sağlayan uygulama, 25 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00’te Atatürk Spor Salonu Fuaye Alanı’nda gerçekleştirecek. Satışı gerçekleştirilecek eşyalardan elde edilen kazanç, EGO Genel Müdürlüğüne gelir olarak kaydedilecek.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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