Ankara'nın Dijital Hayvanat Bahçesi'ne Ankaralılardan yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkente kazandırdığı “Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi” yoğun ilgi görüyor. Dünyanın en ileri teknolojilerinin kullanıldığı hayvanat bahçesinde çocuklar hayvanlar âlemini yakından tanıma fırsatı yakalarken, özel olarak hazırlanan otobüslerle dinozorların yaşamlarının simüle edildiği eski çağlara yolculuk yapılabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin son teknolojiyle oluşturduğu ve kapsamıyla dünyanın en büyük dijital hayvanat bahçesi olma özelliğini taşıyan “Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi” yoğun ilgi görüyor.

Çocuklar kadar yetişkinlere de hitap eden hayvanat bahçesinde hayvanlar âlemini yakından tanıma fırsatı yakalayan ziyaretçiler, özel olarak hazırlanan otobüslerle dinozorların yaşamlarının canlandırıldığı eski çağlara yolculuk yapabiliyor.

8K ÇÖZÜNÜRLÜK İLE DAHA GERÇEK BİR DENEYİM

Ziyaretçilere; kullanılan 8K3D teknolojisi ile bugüne kadar 3 boyutlu televizyon ve sinemalarda sağlanan derinlikten 6 kat daha fazla derinlik ve ulaşılan 4K görüntü kalitesinden de 2 kat daha yüksek olan 8K çözünürlük ile daha gerçek bir deneyim yaşatıyor.

Dijital Hayvanat Bahçesi’nde kullanılan en modern lazer teknolojisi ve dünyanın en üstün hologram teknolojisi sayesinde gün ışığında ve en aydınlık ortamlarda dahi görüntü kaybı yaşanmıyor. Aynı zamanda dijital canlılarla gerçek doğa objelerinin iç içe geçtiği Mixed Reality teknolojisi ve ultra yüksek kontrast verebilen OLED ekranlar sayesinde gerçeğe en yakın deneyimler sunuluyor.

ÇOCUKLAR HEM ÖĞRENİYOR HEM EĞLENİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği alanına kurduğu Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan 5 bin metrekarelik kapalı alanı olan Dijital Hayvanat Bahçesi’nde canlılar doğal ortamlarından koparılmadan ve kafeslere hapsedilmeden sergileniyor.

Hizmete açıldığı 3 Şubat tarihinden itibaren 60 bin ziyaretçiyi ağırlayan Dijital Hayvanat Bahçesi ayrıca, çocukların yaşadıkları dünyayı ve canlı türlerini tanıyabilecekleri bir eğitim aracı olma özelliğine de sahip.

ZİYARETÇİ AKINI

Açıldığı ilk günden bu yana ziyaretçi akınına uğrayan hayvanat bahçesini gezen aileler ve çocuklar, dijital hayvanları yakından görmekten duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Hasan Öztaş: “Burayı çok beğendik. Gayet güzel olmuş. Ankara için zaten böyle bir yerin olması gerekliydi. Güzel düşünce.”

-Rüzgâr Öztaş: “Gerçekten çok güzel ve eğlenceli bir yer. Daha önce böyle gerçekçi animasyonlar görmemiştim.”

-Murat Aydoğdu: “Burası çok güzel, eğlenceli. Çocuklarla birlikte geldik. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.”

-Egemen Aydoğdu: “Buraya gelmeyi çok istemiştim. Hayvanlarla iç içe olan diğer parklarda çok güzel.”

-Mehmet Ali Bakar: “Burası çok güzel. Çocuklar da beğendi. İlk defa geliyorum, benim için değişik bir deneyim oldu.”

-Hakan Güngör: “Bir arkadaşımız tavsiyesiyle geldim. Çok memnun kaldım burada olmaktan. Daha önce canlı hayvanları getirip kullanıyorlardı. Böyle daha uygun olmuş. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma olmuş.”

-Kerem Arif Güngör: “Çok beğendim burayı. Her şey çok güzeldi. İlk defa geldiğim için heyecanlandım. Buraya tekrar geleceğim.”

-Elvin Güngör: “Burası çok güzel, eğlenceli ve heyecan verici bir yer. Burada safari otobüsünden gerçekten yolculuk yapmış gibi oldum.”

-Serkan Bidiliç: “Burayı çok beğendim. Bu kadar beklemiyordum açıkçası. Safari otobüsü gerçek gibiydi. Hayvanların sesleri de yankılanıyor. Herkese gelmelerini tavsiye ederim.”

-Mustafa Dinçer: “Buraya ailem ve çocuklarımla geldiğim için çok mutlu oldum. Gurur verici bir yer olmuş. Eğitim açısından da güzel bir yer olmuş. Hayvanların doğal ortamlarından koparılmadan çocuklara hayvanların bu şekilde anlatılmasının mümkün olduğunu gördük.”

-Murat Mutluer: “Gezip görebileceğimiz güzel bir yer olmuş. Türkiye geneline yayılmasını isterim açıkçası. Canlı hayvanların kafesin içinde değil de bu şekilde dijital olarak sergilenmesi çok güzel.”

- Osman Yavuz: “Çocuklar çok eğleniyor. Çok başarılı bir yer olmuş. Daha da geliştirilebilir. Çok memnun kaldım. İyi ki de gelmişiz. Safari gezisi çok etkileyiciydi. Gerçekten safari yapıyormuş gibi hissetim.”

-Gönül Yavuz: “Gerçekten çok güzeldi. Çocukların mutlu olması bizi de mutlu etti. Ücretsiz olarak bu hizmetin sunulması da güzel. Ankara’ya hayırlı olsun.”

-Mustafa Selen: “Gayet güzel olmuş, çok beğendik. Ailecek yapılabilecek güzel bir aktivite. Çok güzel bir sosyalleşme alanı olmuş.”

-Yusuf Yakup Yavuz: “Safari çok güzeldi. Otobüste gidiyor gibiydik.”