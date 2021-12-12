Antalya Doğa ve Yörük Çalıştayı yapıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Doğa ve Yörük Çalıştayı’nın açılışında, ''Yenilikçi, yaratıcı olmazsak Toroslardaki son Yörük çadırı bu ülkenin güvenliğini sağlayamaz. Ülkenin teknolojisini, sanayisini, robotik düzenlerini bu kültürün son ürünü haline getireceğiz ve yolumuza devam edeceğiz'' diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM) tarafından düzenlenen Antalya Doğa ve Yörük Çalıştayı, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Manavgat ve çevre ilçelerde etkili olan Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangının ardından bu yıl 'doğa' temasıyla düzenlenen çalıştayda, 30’a yakın Yörük kültür derneğinden temsilciler yer aldı. Gün boyu devam eden çalıştayı, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) Başkanı Aykut Ege, Yörük İl Hatunu Sibel Gezen, İl Beyi Hamdi Sarıca’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim takip etti.

YÖRÜKLÜK BİR NOSTALJİ DEĞİLDİR

Çalıştayın açılışında konuşan Belediye Başkanı Uysal, Yörük kültürünün geleceğe aktarılmadığı, yarının dünyasına uyarlanmadığı zaman bir nostalji olarak kalacağını söyledi. Başkan Uysal, iş disiplininden kendine yeter bir iktisat üretmeye, liyakata dayalı toplum yapısından cinsiyetler ve yaş kuşakları arasındaki adalete geniş kültür ve değerler silsilesinin ancak gelecek kuşaklara aktarılmasıyla Türkiye’nin yükselebileceğinin altını çizdi.

Yörüklerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yüklediği misyonla ulusal güvenlik düzenin çok önemli bir direnç noktası olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Yenilikçi, yaratıcı olmazsak Toroslardaki son Yörük çadırı bu ülkenin güvenliğini sağlayamaz. Nostalji yaparken el alem bütün mallarımıza çöker. Ruhumuz bile duymaz” dedi. Geleceği kurgulamayan Yörük yaşamı değerlerinin ancak bugünün eğlencesine dönüşebileceği uyarısında bulunan Başkan Uysal, diye konuştu.

“Yörük yaşantısı, iş disipliniyle, inovasyonuyla, kendi bilgi sistemiyle, meritoktarik yapısıyla, en önemlisi liyakate dayalı toplum dizilimi, en yeteneklilerinin en başa getirilmesi bu yapısıyla bizi gelecekte donatacak, güçlü kılacak bir kültür olduğu için önemlidir. Asıl mesele bu. Ülkenin geleceğiyle ilgili verebileceği şeyler. Toplumcu, mücadeleci, gelecek tasavvuruyla yaşayan güçlü bir kültürdür, Yörük kültürü. Uzay, bilişim, yenilik çağına, uluslararası ve iktisadi rekabet çağına uyarlayarak yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Mış gibi değil. Gerçekten ülkenin teknolojisini, sanayisini, robotik düzenlerini bu kültürün son ürünü haline getireceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Eğer bunu yapmayacaksak, diğer yapacağımız şeylerin bize çok da hayrı olmaz.”

BÜYÜK YANGININ ARDINDAN

YÖRKAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu ise, Manavgat bölgesinde yaşanan yangın ve Türkiye’nin birçok noktasında meydana gelen doğal afetlerinin ardından çalıştayı doğa temasıyla gerçekleştirmeye karar verdiklerini söyledi. Doç. Dr. Uslu, “Bu çalıştay, Muratpaşa Belediyemiz ve Başkanımız Sayın Ümit Uysal’ın çok kıymetli destekleriyle süregelen bilimsel çalıştaylar ve sempozyumların 4’üncüsünü oluşturuyor” diye konuştu.

OTURUMLAR

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici başkanlığındaki ilk oturumda, Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, Orman Mühendisi Mustafa Songür, AÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, AÜ YÖRKAM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mustafa Uslu konuşmacı olarak yer aldı.

İkinci oturum, AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker başkanlığında yapıldı. AÜ Fen Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kani Işık, Süleyman Demirel Üniversitesi YÖRKAM Müdürü Doç. Dr. Mustafa Genç ve AÜ YÖRKAM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Ü. İbrahim Bakır konuşmacı olarak oturumda yer aldı.

AÜ YÖRKAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu yöneticiliğinde yapılan son oturumda ise Belediye Başkanı Ümit Uysal, dağcı, yazar ve fotoğrafçı Nasuh Mahruki, eğitimci ve doğa bilimci Serdar Kılıç ve tasarımcı, yazar Bünyamin Akbulut konuşmacı olarak yer aldı. Başkan Uysal, çalıştayın son oturumunda Yörük kültürüne ilişkin ilgisinin hem anne hem baba tarafından Yörük olmasının yanı sıra yerleşik topluma göre konar göçer ekonomi ve kültüre sahip bir toplumun daha inovatif, yenilikçi, ulusu ve toplumu daha ileri götürebilecek dinamizm görüyor olmasından kaynaklandığını söyledi.