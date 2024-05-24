Antalya'nın yüz akı, Muratpaşa Belediyesi'nin Adalya Vakfı
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gelecek yıl 30’uncu yaşını kutlayacak Adalya Vakfı'nın genel kurulda, vakfın Antalya’nın gurur kaynağı olduğunu belirtti.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gelecek yıl 30’uncu yaşını kutlayacak Adalya Vakfı'nın genel
kurulda, vakfın Antalya’nın gurur kaynağı olduğunu belirtti.
Engelsiz Kafe’de yapılan olağan genel kurul, Ümit Uysal’ın divan başkanlığında, saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başladı. Başkan Uysal, açılış konuşmasında 30. yılını kutlamaya hazırlanan
vakfın faaliyet alanında Antalya’nın yüz akı olduğunu vurguladı.
Genel kurulda sunulan faaliyet raporunda, Adalya Vakfı'nın engelli bireyler ve ailelerine yönelik eğitim
ve sosyal destek programları sağladığı, üniversite öğrencilerine burs verdiği ve ekonomik zorluk çeken
ailelere gıda ve nakdi yardımda bulunduğu belirtildi. Bu çalışmaların 2024 yılında da artarak devam
edeceği ifade edildi.
Faaliyet ve bütçe raporlarının sunulmasının ardından, yeni yönetim kurulu üyeleri için oylama yapıldı.
Oylama sonucunda, yeni yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Altun, Hüseyin Demir, Sarper Dermut, Ali
Müncester, Erdal Özçivi ve Can Ekrem Ateş olurken, denetim kurulu üyeliklerine Timur Murat İnanç,
Refik Cennet ve Tuncay Kara seçildi.
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