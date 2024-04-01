Aras'tan zafer konuşması: ''Değişim kazandı, Muğla ittifakı kazandı''

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, zafer konuşmasını Kurşunlu Meydanı’nda yaptı. Aras, seçim sonuçlarını binlerce Muğlalıyla birlikte kutladı. Coşkulu kalabalığa seslenen Aras, ''Yola çıktığımızda Türkiye’de bir karamsarlık vardı. Sandığa bile gitmem diyorlardı. Umutlar tükenmişti. Bu şartlar altında çıktığımız bu yolda değişim kazandı. Sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, Muğla ittifakında bir araya geldi. Muğla ittifakı kazandı'' dedi.

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim zaferini, Kurşunlu Meydanı'nda binlerce yurttaşla birlikte kutladı. CHP PM üyesi Mehmet Alkın Denizaslanı, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş, belediye başkan adayları ve partililerin katıldığı programda Aras, coşkusuyla karşılandı.

“MUĞLA İTTİFAKI KAZANDI”

Konuşmasına teşekkürle başlayan Aras, umutların tükendiği bir dönemde alınan zaferin önemini vurguladı. Aras, “Değerli hemşerilerim, sevgili Muğlalılar, Bodrum’dan, Dalaman’dan, Datça’dan, Fethiye’den, Kavaklıdere’den, Köyceğiz’den, Marmaris’ten, Menteşe’den, Milas’tan, Ortaca’dan, Seydikemer’den, Ula’dan, Yatağan’dan gelen, bizleri ekranları başına takip ederek heyecanımıza ortak olan memleketimin güzel insanları, örgütümüzün kıymetli neferleri, değerli çalışma arkadaşlarım, hepinizi şükranla ve sevgiyle kucaklıyorum. Arkamızda 100 yıllık güç, 100 yıllık birikim, 100 yıllık deneyim. Yanımızda umut, sevgi, emek. Önümüzde yalansız, talansız, yağmasız yarınlar var. Bu zafer hepimizin, tüm Muğlalıların ortak çabasının ve emeğinin neticesi. Neredeyse iki ay içerisinde 200’ü aşkın halk buluşması gerçekleştirdik. Bazı yerlerde birer, bazı yerlere ikişer üçer kez bulunduk. Her seferinde aynı enerjiyi, aynı mesajı aldık. O mesajı sonunda bugün sandıkta da gördük. Kadınlar, gençler, yaşlılar, emekliler, emekçiler, esnaflar. Muğla’ya gönül veren her bir hemşerimizle el ele çıktığımız bu zafer yürüyüşünün en büyük ve kritik adımını atmış bulunuyoruz. Fakat esas dönüşüm bundan sonra başlayacak. 1 Nisan günü tüm Muğlalılar bambaşka bir şehre uyanacak. Bize oy veren ya da vermeyen tüm yurttaşlarımızı sevgiyle kucaklayacak ve güçlü Muğla’yı, Dünya Kenti Muğla’yı hep birlikte inşa edeceğiz. Ayrılık, gayrılık yok. Bu seçimi kazanan sadece biz ve belediye başkan adaylarımız değil. Seçimi, Muğla ittifakı kazandı. Yola çıktığımızda Türkiye’de bir karamsarlık vardı. Sandığa bile gitmem diyorlardı.

Umutlar tükenmişti. Bu şartlar altında çıktığımız bu yolda değişim kazandı. Sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, Muğla ittifakında bir araya geldi. Muğla ittifakı kazandı” dedi.

“KARANLIĞI BİR OLUP AYDINLATMASINI BİLİRİZ”

Bundan sonraki dönemde işçilerle, köylülerle, kadınlarla, gençlerle birlikte çalışacaklarını vurgulayan Aras, sorunları birlikte çözeceklerini söyledi. Aras, “Şimdi hep birlikte üreteceğiz, hep birlikte paylaşacağız. Kimseyi arkada bırakmayacağız. Bu bir hayal değil dostlarım. Biz az zamanda büyük işler başarmış ataların torunlarıyız. Biz önümüzdeki karanlığı bir olup aydınlatmasını iyi biliriz. Bugün çocuklarımızın karnı tam doymuyorsa, biz bir olup çalıştığımızda, yarın çocuklarımızın karnı doyacak. Bugün kadınlar kendini güvende hissetmiyorsa, biz bir olup yanlarında durduğumuzda, yarın kendilerini güvende hissedecekler. Bugün memurlar, işçiler köleleştiriliyorsa,biz bir olup emeğin arkasında durduğumuzda, yarın insanca yaşamı paylaşacağız. Bugün genç yarınından kuşkuluysa, bir eli bavulundaysa, biz bir olup torpile, kayırmaya son verdiğimizde, gençler evinde kalacak ve biz, yarın bu kenti onlara teslim edeceğiz. Bugün emeklisi, çiftçisi sofrasının bereketini göremiyorsa, biz bir olup kaynakları paylaştığımızda, yarın yeryüzü sofrasını bu kadim kentte birlikte kuracağız. Bugün Akbelen kıyıma uğruyorsa, biz bir olup el ele verdiğimizde, yarın başka Akbelenler olmayacak. Bugün sokak canlarımız kaderine terk ediliyorsa, biz bir olup onları kaderine bırakmayacağız” diye konuştu.

“HEP BİRLİKTE HESAP SORACAĞIZ”

Muğlalıların sandıkta hesap sorduğunu ifade eden Aras, “Sevgili hemşehrilerim, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk koşusundayız. Ne cennet kentimiz ne cennet vatanımız tarikatlara, cemaatlere teslim olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin olduğu her yer Cumhuriyetin evlatlarının koruyucusu olacaktır. Önce kaynaklarımızı bir avuç insana aktaran, bizi yoksullaştıranlar, sonra bir lütuf gibi kapımızın önüne kolilerini bırakanlar, bizim paramızla bizi kendilerine muhtaç edebileceklerini sandılar. Onlara yanıldıklarını bugün hep birlikte gösterdik.

Bugün Muğlalılar; Bizden çaldıkları geleceğimizin hesabını soralım diye mührü bastı. Bize borçlu oldukları ne varsa geri alalım diye mührü bastı.

Memleketinizde insanca yaşamak için mührü bastı. Yarın hep birlikte hesabını soracağımız,

Hakkımız olanı alacağımız, yeni bir güne uyanacağız. Yerin ve göğün bereketi ile kuşanmış bu topraklar bize çocuklarımızın emaneti. Bu emaneti koruyacak, hakettiği yarınlara birlikte taşıyacağız. Dün söylediğimi bugünde söylüyorum. Belediyemizin kapıları her zaman açık olacak. Sn. Genel Başkanımın da söylediği gibi 1 Nisan’da sizler de Belediye Başkanı olarak uyanacaksınız. Ve 5 yıl boyunca Muğla İttifakı kazanmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

“ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, MUTLAKA BAŞARACAĞIZ”

Belediye başkanlığı döneminde Muğla’ya katkı sunmak isteyen herkesle uyumlu bir dönem geçireceklerini belirten Aras, “Biz korkudan değil, sevgiden besleniyoruz. Tüm vatandaşlarımızla kucaklaşmaya devam edeceğiz. İlçe belediyelerimizle, muhtarlarımızla, kent konseylerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla Muğla’ya katkı sunmak isteyen herkesle eşgüdüm halinde çalışarak, hemşerilerimize en nitelikli hizmeti sağlayacağız. Kıymetli dostlar, Sevgili Muğlalılar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığından ayrılmayacağız ve Atamızın da dediği gibi bizim “tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çok çalışkan olmak!” Çalışacağız ve mutlaka başaracağız. Gelmekte olan Ramazan Bayramınızı da şimdiden kutluyor, bizlere çifte bayram yaşatan siz halkımızı hürmetle kucaklıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri sevgiyle selamlıyor, büyükşehirimizle birlikte 13 ilçe ve gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun, sevgiyle kalın, hoşçakalın” dedi.