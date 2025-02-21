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Aysel Gürel Kadıköy'de anılacak

Aysel Gürel Kadıköy'de anılacak
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Rengarenk kişiliği ve unutulmaz şarkılarıyla hafızalardan silinmeyen Aysel Gürel, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde anılacak

Türk pop müziğinin efsane ismi Aysel Gürel, oyuncu ve tiyatro sanatçısı olan kızı Müjde Ar ve sanatçı dostlarının katılımıyla Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde anılacak.

17 Şubat 2008 tarihinde hayatını kaybeden ünlü söz yazarı, şair, oyuncu ve edebiyat öğretmeni Aysel Gürel, Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen bir etkinlikle anılacak. 23 Şubat Pazar günü saat 16.00’da Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)’nde gerçekleşecek anmaya Aysel Gürel’in kızı oyuncu Müjde Ar, oyuncu  ve tiyatro sanatçısı Mehtap Ar’ın kızı, Aysel Gürel’in torunu Söz Ar, damadı politikacı Ercan Karakaş katılacak. Zerrin Özer, Reyhan Karaca, Burcu Güneş, Atilla Atasoy, Yonca Lodi, Şebnem Sönmez, Deniz Durukan, Ayşen Şahin, Figen Şakacı ve Tamer Levent gibi sanat ve edebiyat dünyasının usta isimlerinin yer alacağı program, belgesel gösterimi ile başlayacak. Anma Programı, Gürel’in dostlarından sürpriz şarkılar, şiirler ve çok özel hatıralarını paylaşmalarıyla devam edecek.

Etkinlikte Kadıköylülere Aysel Gürel’in “Sevda” ve “Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” kitapları ile 2021 yılında vefat eden oyuncu ve tiyatrocu kızı Mehtap Ar’ın “Çocuklara Uzattı Ellerini” kitabı hediye edilecek.

‘NE KAVGASI BİTTİ NE SEVDASI’ SERGİSİ

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi 4. kattaki fuaye alanında açılacak ‘Ne Kavgası Bitti Ne Sevdası’ sergisi ise 23 Şubat-5 Mart tarihleri arasında Aysel Gürel sevenlerini bekliyor.

Etiketler kadıköy kadıköy belediyesi Mesut Kösedağı
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