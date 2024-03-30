Başkan Aras, Bodrum'dan seslendi: ''Vatandaşı dilenci zanneden anlayışa geçit vermeyeceğiz''

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, Bodrum’da düzenlenen mitinge ve Koray Avcı konserine katıldı. Konser sonrası söz alan Aras, ''Bunlar vatandaşı dilenci zannediyorlar biz bu anlayışa geçit vermeyeceğiz. Hiç kimsenin kimseye el açmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin kapısına yardım kolileriyle gidip sırıtarak fotoğraf çektirmeyeceğiz'' dedi.

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İskele Meydanı’nda düzenlenen Bodrum Mitingi ve Koray Avcı konserinde Bodrumlularla buluştu. Coşkulu kalabalığa hitap eden Aras, dar gelirli vatandaşı destekleyecek projeler üreteceklerini ifade etti. Rakiplerinin eleştirilerine cevap veren Aras, siyasette ilkeli olmak gerektiğini söyledi. Aras’a CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, CHP Parti Meclis Üyesi Mehmet Alkın Denizaslanı ve Baran Bozoğlu, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve CHP Muğla İlçe Başkanı Tuna Işın eşlik etti.

“HER SEÇİMDE BAŞKA PARTİDEN ADAY OLUYORLAR”

Koray Avcı konseri öncesi Bodrumlulara seslenen Aras, Ak Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının kendisine yönelttiği eleştirilerine cevap verdi. Aras, “Ben Pazartesi günü Büyükşehir belediye başkanıyım. Hiç şüphem yok. Bodrum’un evladı olarak Muğla’ya gidiyorum. Size büyükşehir belediyesi yetkileri getirmeye gidiyorum. Artık küçük şehir büyükşehir ayrımını ortadan tamamen kaldırdım. Büyükşehirin gücünü sonuna kadar Bodrum’da hissettireceğiz. Şimdi duyuyorum, rakip aday çıkmış diyor ki; ne büyükşehir belediyesi ne bodrum belediyesi hiçbir şey yapmadı. Ya arkadaş gözünüze dizinize dursun bir de burada yaşadığını iddia ediyorsun. Bir de burada yaşadım diyorsun. Ama sen parti değiştirmekten herhalde bizim neler yaptığımızı göremedin. Her seçimde başka partiden karşımızda aday olan insanlar var. Biz de şaşırdık artık. Bağımsız mıdır? Bağımlı mıdır? İYİ Partili midir? AK Partilidir midir? MHP’li midir? Ben anlamadım. Yarın da bizim partiye geçerse hiç şaşırmayın. Siyasette ilkeli olmak lazım, ilkeli. Hani Atatürk ilkeleri var ya sizin bilmediğiniz. Onlar gibi işte altı ok gibi ilkeli olacaksın. Ama eğer vicdanlar körelmişse, kulaklar duymuyor, gözler görmüyorsa Allah selamet versin. Onları 31 Mart’ta sandığa gömeceğiz” diye konuştu.

“YARDIM KOLİLERİYLE SIRITARAK FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYECEĞİZ”

Sosyal belediyecilik anlayışının ve uygulamalarının yaygınlaştırılacağını ifade eden Aras, “Bunlar vatandaşı dilenci zannediyorlar biz bu anlayışa geçit vermeyeceğiz. Biz yolumuzu da yaparız suyumuzu da getiririz. Ama bu anlayışa geçit vermeyeceğiz. Diyorlar ki 3 bin lira, 5 bin lira vereceğim. Ya kimin parasını kime veriyorsun? Sen kimsin biz dilenci miyiz? Sadaka mı veriyorsun ama biz Tamer başkanla birlikte hiç kimsenin kimseye el açmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin kapısına yardım kolileriyle gidip sırıtarak fotoğraf çektirmeyeceğiz. Kreşlerimizle, yaşlı yaşam merkezlerimizle, yurtlarımızla, projemiz olan Muğla Kartla dar gelirli vatandaşımızın yanında olacağız. Bizler şunun bilincindeyiz. Sizler vergi vererek belediyenin bütçesini oluşturuyorsunuz. Oy veriyorsunuz başkanı belirliyorsunuz. Al para da yetki de sizin diyorsunuz. Bizler sadece sizlerin temsilciyiz. Bunu farkındayız, mütevaziyiz. Bizleri başkan seçiyorsunuz diye başınıza padişah getirmiyorsunuz. Bizler sizin hizmetkarınızız” ifadelerini kullandı.