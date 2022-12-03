Başkan Gökhan Yüksel’den Dünya Engelliler Günü Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. “En büyük ve aşılması en güç engel, insanın kendi zihninde oluşturduğudur. Tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum.” şeklinde ifadelere yer verdiği mesajında Başkan Yüksel, şunları kaydetti:

“Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yerel yönetim anlayışımızın temelini; toplumsal huzur ve refahın; ancak onu oluşturan her bir bireyin mutluluğu ve memnuniyeti ile sağlanabileceği düsturu ile oluşturduk.

İnsanı merkeze aldığımız önceliklerimizin içerisine; engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak, onların toplum ile toplumun da engelli bireyler ile bütünleşmesini sağlayacak imkânlar yaratma hedefini koyduk.

Her bir bireyin eşit fırsatlara sahip olduğu, birlik ve beraberlik anlayışı ile geleceğe güven ve umutla bakabildiği bir dünya düzeni için kendi payımıza düşenleri proje, çalışma ve etkinliklerimiz ile hayata geçirdik ve bu süreci yoğun bir çalışma programı ile daha da hızlandırma hedefindeyiz.

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmalar çerçevesinde engelli komşularımızın günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara doğru ve kalıcı çözümler üretmek, mutlu bir yaşam sürmeleri için gerekli olan her desteği sağlamak amacıyla; engelli nakil aracı hizmeti, evde kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti, engelsiz üretim atölyeleri, engelsiz spor merkezi, engelli hakları ve istihdamı hakkında bilgilendirme hizmetleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, ev ziyaretleri, sosyal destek yardımcıları gibi çok sayıda hizmet sunuyoruz.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediğimiz Engelsiz Yaşam Festivali’nde Türkiye Sakatlar Derneği ile imzaladığımız işbirliği ve ortak hizmet projesi yürütülmesine dair protokol kapsamında çalışmalarımız daha da yoğunlaşacak.

Kartal Belediyesi, sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde değil yılın geri kalan 364 gününde de her şart altında engelli komşularının yanında olmaya ve onların taleplerine kulak vermeye, sorunlarını çözmek için her desteği sağlamaya devam edecektir.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle, engelli komşularımızı daha iyi anlamak ve onların içinde bulundukları sosyal ve psikolojik durumu kavramak için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün iyi bir fırsat sunduğunu düşünüyor, engellilik konusunda toplumsal farkındalığın ve dayanışmanın güçlenmesini temenni ediyorum.

En büyük ve aşılması en güç engel, insanın kendi zihninde oluşturduğudur diyerek tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum.”