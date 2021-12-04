Başkan Seçer, Roman vatandaşlarla buluştu

Başkan Seçer, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu’nu ziyaret ederek, Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Davul ve zurnayla karşılanan Başkan Seçer, dernek binası içerisindeki kreşte eğitim gören miniklerle sohbet etti. Seçer, “Belediye sizler için. Tüm yurttaşlarımız başımızın tacı. Çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi’ndeki Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu’nu ziyaret ederek, dernek yöneticileri ve Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye hizmetlerini eşitlik anlayışıyla sürdürdükleri mesajını veren Başkan Seçer, derneğin kreşinde eğitim gören miniklerle de sohbet etti.

“İnsanlar mutluysa biz de mutluyuz”

Dernek ziyaretinde Başkan Seçer’in yanı sıra CHP Parti Meclisi Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ile CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da yer aldı. Toplumun her kesimiyle iş birliği içinde olmanın kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkan Seçer, “Yaptığımız görevde beklediğimiz bir tutam mutluluk, bir tutam dua, insanların bizi iyi anması. Namusuyla çalışan, hizmet eden bir yöneticinin beklentisi ne olabilir ki? İnsanlar mutluysa biz de mutluyuz” dedi.

Yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getiren Roman vatandaşlara “Mutlu oldum” ifadesiyle yanıt veren Başkan Seçer, şöyle devam etti:

“Tabii ki bir realite var. Yeterli mi? Hele ki son günlerdeki ekonomik gelişmeler sadece Roman vatandaşlarımızın değil, Türkiye’de bütün illerde, bütün kesimlerde geçimi çok zor hale getirdi. O gelir dağılımındaki adaletsizlik makasını daha da açtı. Yoksul çok daha yoksul oldu. Bu gelişmelerden herkes mutsuz oldu. Zengin de artık paranın kar etmediğini anladı mutluluk anlamında. Bir an önce anlayışın değişmesi lazım. Belediye sizler için. Sizler başımızın tacısınız. Tüm yurttaşlarımız başımızın tacı. Çalışmaya devam edeceğiz. Her şey sizler için.”

“Ayağımızı taşa vursak, Vahap Başkanımızın yanına gidiyoruz”

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Ali Daylam da Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine sunulan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Ayağımızı taşa vursak, Vahap Başkanımızın yanına gidiyoruz. Sağ olsun yüreğini, gönlünü bize açtı” dedi.