Başkan Seçer: ''Yeni araçlar, Mersinimize hayırlı olsun''

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda MESKİ ile İtfaiye, Mezarlıklar, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daireleri’nin bünyesine kazandırdıkları 90 yeni aracın hizmet vermeye başladığını belirterek, “Yeni araçlarımız Mersinimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Seçer, Tarsus’taki Şelale Otel’in riskli yapı olarak tespit edildiğini, yıkım işlemleri için gerekli çalışmaların başlatıldığını belirterek, 24 Şubat 2022’de yıkım işi için ihaleye çıkılacağını vurguladı. Seçer, “Şu anda proje yarışmasının sonuçlanmasını bekliyoruz. Kazanan proje üzerinde uygulama projesini hazırlatıp tahmini 2023 sonuna kadar halka açık ve çok fonksiyonlu kompleksi Tarsus ve Mersin halkının kullanımına açmak istiyoruz” dedi.

Su sayaçlarının değiştirilmesine yönelik çalışmaların aylar önce başlatıldığını, ilk olarak Menteş Mahallesi’nde 3 bin 247 abonenin sayacının değiştiğini ifade eden Seçer, “Karar eski alınmış bir karar, uygulama yeni olunca her şeyin ateş pahası olduğu, herkesin hayat pahalılığından şikâyet ettiği bir döneme denk geldi” dedi. Kendisinin duruma hemen müdahale ettiğini ifade eden Başkan Seçer, sayaç bedellerinin taksitler halinde alınacağını söyledi. Seçer, 0-2 yıllık sayaçlar için bedel ödenmeyeceğini, 7 yıla kadar olanlar için 119.77 TL, 7 yıl üzerindekiler için ise 239.54 TL ücret alınacağını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Şubat ayı 2. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. MESKİ ile İtfaiye, Mezarlıklar, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daireleri’nin bünyesine kazandırdıkları 90 yeni araçla ilgili teknik detayları anlatan ve bu araçların hizmet vermeye başladığını belirten Başkan Seçer, “Yeni araçlarımız Mersinimize hayırlı olsun” dedi. Seçer, su sayaçlarının değiştirilmesine yönelik çalışmaların aylar önce başlatıldığını, ilk olarak Menteş Mahallesi’nde 3 bin 247 abonenin sayacının değiştiğini ifade ederek, ekonomik olarak zor durumdaki vatandaşlara daha fazla yük yaratmamak için bedellerin taksitli olarak alınacağını söyledi.

“Topluma örnek olmak istiyorsak sevgi dilini terk etmemeliyiz”

Başkan Seçer, Meclis’in dilek ve temenniler bölümünde 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlayarak, “Sevgi, bütün dünyada yaşamı anlamlı kılan bir kavram. Sevgililer Günü’nü kutlarken sevginin her geçen gün daha anlamlı olduğu günümüzde kutuplaştırıcı, ayrıştıran bir dilden uzak kalmamız gerektiğini bir kez daha yinelemek istiyorum. İnsanların birbirine sevgi diliyle konuşmaya ihtiyaç duyduğunu, bunun toplumun tüm kesimleri ve genel menfaatimize olduğunu söylememe ve bunda biz siyasilerin çok önemli sorumluluğu olduğunu hatırlatmama sanırım ihtiyaç yok. Topluma örnek olmak istiyorsak sevgi dilini terk etmemeliyiz. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalı. Unutmayalım ki sevgi dilde başlar, kalpte devam eder. Sevgililer Gününüz kutlu olsun” dedi.

“Kadınlarımızın hak ettiği konuma yükselmesi için gerekli tüm adımları atıyoruz”

Medeni Kanun’un kabul edilişinin 96. yıl dönümünü de kutlayan Başkan Seçer, bu kanunla kadın-erkek eşitliğinin temelinin atıldığını, kadınların evlilik, meslek hayatı ve gündelik hayatta önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadın haklarının güçlendirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Bizim için ‘Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anlamlı sözleri rehber niteliğindedir. Kadınlarımızın çağdaş toplumda hak ettiği konuma yükselmesi için gerekli tüm adımları atıyoruz. Yerel Eşitlik Eylem Planımızın birinci yılındaki sonuçlarını da sizinle paylaşmak isterim. Eylem Planımızda geçen yılki 88 maddelik hedefin 11’i pandemi sürecinde yaşanılan olağanüstü durumlardan dolayı gerçekleşememiştir ancak zor koşullara rağmen 77 hedefi dairelerimiz başarıyla gerçekleştirmiş ve % 87.5 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2022 yılında hedeflerimizi gerçekleştirmek için kararlı adımlarla yürüdüğümüzün bilinmesini isterim. Büyük Önder Atatürk’ü şükranla ve rahmetle anıyor, laik, demokratik, çağdaş bir Türkiye’nin esasını ve temelini oluşturan Medeni Kanun’un kabulünün yıl dönümünü kutluyorum.”

Şelale Otel’in yerine çok fonksiyonlu bir kompleks inşa edilecek

Tarsus’ta bulunan Şelale Otel’le ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Seçer, Otel’in Özel İdare’den kendilerine geçtiğini, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından riskli yapı olarak tespit edildiğini söyledi. 9 Kasım 2021’de Tarsus Kaymakamlığı’nın Büyükşehir Belediyesi’ne yazdığı yazıda riskli yapı tespitine karar verilen Şelale Otel’in yıkılma süresinin 60 gün içerisinde bildirilmesini talep ettiğini ifade eden Başkan Seçer, Şelale Otel’i çok fonksiyonlu bir yapı şeklinde vatandaşların kullanımına sunacaklarını bildirdi. Seçer, “Şelale Otel, zemin artı 7 katlı betonarme bir bina. Biz yıkım işlemlerini başlattık, çalışmalar devam ediyor. Yıkım işi için ihale tarihimiz 24 Şubat 2022. Yani bu ayın 24’ünde yıkım için ihalesi yapılacak. Tahmini olarak da Ağustos’un ikinci yarısında yıkım işinin biteceğini öngörüyoruz. Halkın kullanımına açılacak ve içerisinde geniş peyzaj alanlarının bulunduğu restoran, hediyelik eşya, yüzme havuzu; halkın kullanacağı; sergi salonları ve çok amaçlı salon bulunan simgesel özellikli bir yapı oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu sebeple 7 Nisan 2022’de sonuçlanacak proje yarışmasına daha önce belediye olarak çıkmıştık. Şu anda proje yarışmasının sonuçlanmasını bekliyoruz. Kazanan proje üzerinde uygulama projesini hazırlatıp tahmini 2023 sonuna kadar halka açık ve çok fonksiyonlu kompleksi Tarsus ve Mersin halkının kullanımına açmak istiyoruz” dedi.

Başkan Seçer, Büyükşehir bünyesine kazandırılan araçları anlattı

Başkan Seçer, kısa süre önce MESKİ ile İtfaiye, Mezarlıklar, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daireleri bünyesine kazandırdıkları 90 yeni aracın teknik bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

“20 itfaiye aracını itfaiye teşkilatımıza kazandırdık. Bu hafta sonu itibarıyla bölgelerine gönderdik, hizmete aldık. Bu araçların özellikleri dar sokaklara girebiliyor olmaları. Daha manevra kabiliyetleri yüksek ve çok fonksiyonel araçlar. Üç aracın yaptığı işi bir başına yapabilecek donanıma sahip, önemli araçlar. Kazaya müdahalelerde ya da göçüklerde, depremde, göçük altındaki müdahalelerde de çok rahat kullanılabilecek, yangına müdahalede bulunabilecek birçok fonksiyonu bir arada bulunduran araçlar. Bunun yanında yine MESKİ bünyesine kamyonet, pikap ve forklift olmak üzere toplam 58 aracı araç parkımıza kazandırdık. Yine cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere cenaze nakil aracının sayısını 40’tan 50’ye çıkarttık. 10 yeni araç önceki gün itibari ile hizmete alındı. Daha çok şehirler arası nakillerde bu yeni araçları kullanacağız. Yine şu anda 8 adet olan hasta nakili için kullandığımız ambulans sayısını da yeni 2 ambulansımızla beraber 10’a çıkarmış olduk. Toplamda Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ve iştirakimiz olan MESKİ’ye toplam 90 yeni araç kazandırmış olduk. Mersinimize hayırlı olsun.”

Başkan Seçer’den değiştirilen su sayaçları açıklaması

Bir Meclis üyesinin değiştirilen su sayaçları ile ilgili değerlendirmeleri üzerine Başkan Seçer, “Bu çalışmalar aylar önce başlıyor. Bu kararı biz yeni vermedik doğal olarak. 2021 yılının başından bu yana hatta 2020 yılında başlattığımız bir çalışma nihayete erdi. Çünkü bunun kararını aldık, alım prosedürlerini yerine getirdik ve yeni yıl itibariyle de bu saatler eskileri ile değiştirilerek yenilenmeye başladılar. Uzaktan okumalı sayaçlarımızı pilot olarak Menteş’te başlattık, bunun yanında Kuzeykent ve Pirireis. Bu üç noktada sadece Menteş Mahallesi’nde 3 bin 247 abonenin sayacı değişti. Karar eski alınmış bir karar, uygulama yeni olunca öyle bir döneme denk geldi ki her şeyin ateş pahası olduğu, herkesin hayat pahalılığından şikâyet ettiği bir döneme denk geldi. Elektrik faturalarının yanında bir de su faturalarına bu ilaveler bence de uygun görülmedi. Zaten hemen müdahale ettim” dedi.

Belli bir süre geçtikten sonra yasal olarak sayaçların değiştirildiğini ifade eden Başkan Seçer, değiştirilen su sayaçlarının teknik detaylarını paylaşarak, sayaç ücretlerinin abonelerden taksitler halinde alınacağını belirtti. Seçer, şunları söyledi:

“Biz zaten bu sayaçları yasal olarak değiştiriyoruz. Belli bir süre sonra değiştiriyoruz. Arızalıysa ya da belli bir ekonomik ömrünü tamamlamışsa. Burada da yaptığımız işlem şu; bu sayacın piyasa fiyatı 605 TL. 605 TL’ye almışız. Akıllı sayaç. Uzaktan okuyabiliyorsun, suyu kesebiliyorsun, verebiliyorsun, arıza varsa görebiliyorsun sistemde. 2 yıldan az süreli aboneler için zaten biz bedel almıyoruz. 2 ile 7 yıllık sayaçlar için onun amortismanını, ortalama amortismanını düşüyoruz. Hani siz dediniz ya; ‘10 yılda bir değiştirebilirsiniz’. Biz zaten onu hesap ediyoruz. 605 lirayı biz ödüyoruz. Sayacınız 0-2 yıllık ise para vermiyorsunuz. 7 yıllığa kadarsa 119.77 TL (KDV dahil) alıyoruz. Eğer 7 yıl üzeri ise 239.54 TL (KDV dahil) alıyoruz. Ben de olayı duyar duymaz takribi dedim ki; maksimum ödeyecek olan 240 lira öder. 8 aya bölerseniz, aylık 30 lira da yazarsanız, 8 ayda bitirirler. Yani bu 10 ay olmuş, 12 ay olmuş, onlar çok mesele değil. Yine arkadaşlar çalışırlar. Yani 7 yılı geçmemişse 119 lira, yani çok düşük bedel. Duyar duymaz ben de rahatsız oldum ama benim bu kararı verme sürem 12 ay önce. 12 ay önce ben Ocak 2022’nin başında bu kadar her şeyin el yakacağını tahmin edemezdim. Siz de takdir edersiniz. Durum bundan ibarettir. Üzerinde yine bakalım. Yani sistem olarak. Bunun şu anda da değiştirme işlemini durdurduk. Çünkü sistemde değişiklik yapacağız. Dijital ortamdan takip ediliyor. Programı değiştirmemiz lazım. Biz tabi ki vatandaşımızın üzerine bir yük gelmesin diye arzu ediyoruz. Onun için de zaten bedelini biz ödüyoruz.”

Başkan Seçer, 20 bin sayacın değişeceğini belirterek, “20 bin saat değişecek, bu bir teknolojik adımdır. Bir çıta yükseltmesidir. Onun bedelini kurum ödüyor. Bunu biz tüketiciye yansıtmıyoruz. Mekanik saat ücreti üzerinden. Yani normal, zorunlu, değiştirecek adam. Onun üzerinden sadece siz bana onu öde diyoruz, biz o mekaniği alacağız, üstünü biz tamamlıyoruz. Ama daha teknolojik, uzaktan okumalı saat takıyoruz” dedi.