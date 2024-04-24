  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Başkent Gençlik Meclisi'nden ''Ah Tiyatro Vah Tiyatro'' oyunu

Başkent Gençlik Meclisi'nden ''Ah Tiyatro Vah Tiyatro'' oyunu

Başkent Gençlik Meclisi'nden ''Ah Tiyatro Vah Tiyatro'' oyunu
Güncelleme:

Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi Kent Sahne Ekibinin düzenlediği “Ah Tiyatro Vah Tiyatro” oyunu Başkentlilerle buluştu. Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda sahnelenen müzikal komediye 7’den 70’e Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi Kent Sahne Ekibinin düzenlediği “Ah Tiyatro Vah Tiyatro” oyunu Başkentlilerle buluştu.

Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda sahnelenen müzikal komediye 7’den 70’e Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Oyuna; Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Kent Konseyi Kale Meclisi Başkanı Şevket Bülent Yahnici, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Ceren Anadol ile çok sayıda seyirci katıldı.

“GENÇLER VE YETİŞKİNLER ARASINDA DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ”

Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer, “Başkent Gençlik Meclisi tarafından geliştirilen tamamen gönüllü bir topluluk olan Kent Sahne Ekibinin aylardır emek verdiği ve çalışarak ortaya koyduğu oyunu burada sergileyeceğiz. Gençlerin karar alma mekanizmasına dâhil olması hem de Ankara’nın gençlik başkenti olması için birikimlerimizi kullanmak istiyoruz. Bugün Ah Tiyatro Vah Tiyatro oyununu izledik. Hem tiyatro emekçilerine bir saygı hem de gençler ve yetişkinler arasında diyaloğun geliştirilmesini hedefliyoruz” dedi.

Oyuna katılan seyirciler düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-İsa Fidan: “3 yıl önce gençlik meclisi ile tanıştım. Gençlerin bu payda da söz sahibi olması önemli. Bu akşamki oyunda arkadaşlarımız oynadı. Sanata kültüre önem vermemiz gerekiyor. Heyecanlıyım bunca zamandır biriktirilen emeğin karşılığını izledik.”

-Nisa Geredelioğlu: “İki yıldır tiyatro ekibini takip ediyorum. Özverili çalışmalarını bekliyorduk. Oyunu keyifle izledik ve heyecanlıyız burada olmaktan.”

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kulisleri hareketlendiren iddia: ''2 milletvekili parti değiştiriyor'' Kulisleri hareketlendiren iddia: ''2 milletvekili parti değiştiriyor'' Koronavirüste bir ilk: İnsan vücudunda mutasyona uğradı Koronavirüste bir ilk: İnsan vücudunda mutasyona uğradı Burası ne Mars ne de çöl... Çöl tozu her yeri kapladı Burası ne Mars ne de çöl... Çöl tozu her yeri kapladı Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Erdoğan'ın danışmanının paylaştığı montajlı fotoğrafa tepki yağdı Erdoğan'ın danışmanının paylaştığı montajlı fotoğrafa tepki yağdı Çanakkale Savaşları'nda tarihi değiştirecek keşif Çanakkale Savaşları'nda tarihi değiştirecek keşif Yerel seçimler sonrası ilk genel seçim anketi açıklandı Yerel seçimler sonrası ilk genel seçim anketi açıklandı Yaz saati uygulamasında karar verildi Yaz saati uygulamasında karar verildi Mangalcılara kötü haber: Markete, kasaba giden eli boş dönüyor Mangalcılara kötü haber: Markete, kasaba giden eli boş dönüyor Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'ye kapatma davası yorumu: ''Kaçınılmaz olur'' Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'ye kapatma davası yorumu: ''Kaçınılmaz olur''