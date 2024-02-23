Başkent trafiği nefes alacak: İvedik Hurdacılar - Havaalanı bağlantı bulvarı için düğmeye basıldı

Başkentte trafiği nefes aldıracak projelere imza atmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, İvedik Hurdacılar Sitesi-Havaalanı Bağlantı Bulvarı için harekete geçti. Nisan ayında ihalesine çıkılması planlanan proje ile Yenimahalle, Keçiören ve Pursaklar ilçeleri birbirine bağlanırken bölgeden Esenboğa Havaalanı’na doğru giden trafik yükünün hafifletilerek şehir içi trafiğine girmeden daha kısa sürede ulaşımın sağlanması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem kent merkezinde hem de ilçelerde yaşanan trafik sorununa neşter vuran projelere imza atmaya devam ediyor.

Merkez ve çevre ilçelerde birçok noktada yeni yol açımı, katlı kavşak ve yol genişletme çalışmasını tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı; İvedik Hurdacılar Sanayi Bölgesi’nden başlayarak Esenboğa Havaalanı’na uzayan yeni bir bağlantı yolu için düğmeye bastı.

YAVAŞ: “NİSAN’DA İHALEYE ÇIKMAYI PLANLIYORUZ”

İvedik Hurdacılar Sitesi-Havaalanı Bağlantı Bulvarı Projesini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İvedik Hurdacılar Sanayi Sitesi, Bağlum, Pursaklar, Havaalanı bağlantı yolu projemiz ile bölgeden Esenboğa Havaalanı’na doğru giden trafik yükünü hafifletecek ve şehir içi trafiğini azaltarak hemşehrilerimizin zamandan tasarruf etmesini sağlayacağız. Nisan’da ihaleye çıkmayı planladığımız proje ile Ankara trafiğine nefes aldırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİMAHALLE, KEÇİÖREN VE PURSAKLAR HAVAALANINA BAĞLANIYOR

Fen İşleri Daire Başkanlığının nisan ayında ihalesine çıkmayı planladığı yeni proje kapsamında Yenimahalle, Keçiören ve Pursaklar ilçelerini birbirine bağlamayı planlıyor.

Yeni projeyle İvedik Hurdacılar Sanayi Bölgesi’nden başlayarak, önce Bağlum Mahallesi, ardından Saray Gümüşoluk Bölgesi üzerinden Otonomi Kavşağı ve Esenboğa Havaalanı yoluna kadar uzanan yeni bağlantı bulvarıyla bölge nefes alacak.

Böylelikle vatandaşlar şehir içi trafiğine girmeden Esenboğa Havaalanı’na kesintisiz olarak ulaşım sağlayabilecek.

24 KİLOMETRELİK DEV YATIRIM

Proje, toplamda 24 kilometre olmak üzere gidiş-geliş 3 şeritli olarak tasarlandı. 31 metre genişliğinde yol tasarımının yapıldığı proje kapsamında toplamda 14 adet dönel ada kavşak ve 6 adet sığınmalı kavşak olmak üzere toplam 20 adet kavşak tasarımı yapıldı. Proje sonunda Çubuk Çayı’nın üzerinden geçen 60 metre açıklığında bir de köprü planlandı.