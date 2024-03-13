Başkent'te ''Yapracık Aile Yaşam Merkezi'' kapılarını açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Etimesgut ilçesi Yukarı Yurtçu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Yapracık Aile Yaşam Merkezi kapılarını açtı. Halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde konuşan Mansur Yavaş, çılgın projeler yerine ihtiyaç doğrultusunda projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizerek, ''Bundan sonra yapılacakları da yine size sorarak yapacağız'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi insanı hayatın içine katan çalışmaları kapsamında; sosyal, kültürel, sportif ve eğitime yönelik imkânların sunulduğu Aile Yaşam Merkezlerinin sayısını her geçen gün artırıyor.

Yapracık halkının talepleri doğrultusunda harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut Yukarı Yurtçu Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Yapracık Aile Yaşam Merkezi’ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“BİZİM İŞİMİZ KENTİN ASLİ İHTİYAÇLARIYLA UĞRAŞMAK”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilir seçilmez Ankara’nın her ilçesine giderek sorunları yerinde tespit ettiklerini belirten Yavaş, Etimesgut Yapracık Aile Yaşam Merkezi’ni bölge halkının talepleri üzerine inşa ettiklerini söyleyerek, “Buranın sahibi sizsiniz parası da sizden çıkıyor. Ne yapılacağına sizin karar vermeniz lazım. Bizim işimiz kentin asli ihtiyaçlarıyla uğraşmak. Madem para sizden çıkıyor bizler sadece sizlere hizmet eden, 5 yıllığına görevlendirdiğiniz memurlarız. O nedenle de siz ne derseniz ona harcamalıyız” ifadelerini kullandı.

“BEŞ YIL BOYUNCA ŞEFFAF VE KATILIMCI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIK”

Etimesgut Sosyal Yaşam Merkezi’nin de Haziran ayında açılacağını duyuran Yavaş, “Bütün harcamalarımızı vatandaşımızla paylaşıyoruz” diyerek, Yapracık Aile Yaşam Merkezi’nin maliyetinin 55 milyon Türk Lirası oluğunu söyledi. Yavaş çılgın projeler yerine ihtiyaç doğrultusunda projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizerek, beş yıl boyunca şeffaf ve katılımcı bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.



Bundan sonra projeleri halka sorarak hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizen Yavaş, “Yapracık Aile Yaşam Merkezimiz hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra yapılacakları da yine burada size sormak suretiyle yapacağız. Paranın patronu sizin olduğunuz bilinciyle” diye konuştu.

FİZİKSEL, SOSYAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK

55 milyon lira maliyetle Yukarı Yurtçu Mahallesi’nde fiziksel, sosyal ve kültürel açıdan tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde inşa edilen 5 katlı Yapracık Aile Yaşam Merkezi’nde; Gençlik Merkezi, Çocuk Etkinlik Merkezi ve Kadınlar Lokali yer alıyor.



AYM bünyesinde yer alan kütüphane, derslikler, etüt sınıfları, müzik odası ve sanat atölyeleriyle de üyelerin aktif ve verimli zaman geçirmelerine olanak sağlarken, kadın ve erkekler için ayrı olmak üzere 2 adet yüzme havuzu, kapalı spor salonları ve fitness salonları ile spor alanında da birçok imkânı vatandaşla buluşturacak.