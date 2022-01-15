Beltaş Kitap Kafe'de imza ve söyleşi günleri başladı

Beşiktaş Belediyesi’nin yazar, düşünür ve gazetecilerle vatandaşları bir araya getirip düzenlediği imza ve söyleşi günlerinin ilki Beltaş Kitap Kafe’de gerçekleştirildi. Yazar ve araştırmacı Elfin Tataroğlu’nun konuk olduğu söyleşiye Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı.

Beşiktaş’ta yazar, düşünür ve gazetecilerin okurlarla bir araya geldiği Kitap Kafe Söyleşileri sahilde bulunan Beltaş Kafe’de bugün başladı. Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği söyleşi günlerinin ilkinde araştırmacı ve yazar Elfin Tataroğlu kitapseverlerle bir araya geldi.

Tataroğlu sözlerine Beşiktaş Belediyesi’nin sahilde vatandaşlara kazandırdığı Beltaş Kitap Kafe için Başkan Rıza Akpolat’a teşekkür ederek başladı. Beltaş Kitap Kafe’nin özellikle bu civarda yer alan üniversitelerdeki akademisyen ve öğrencilere önemli imkânlar sunduğunu belirterek, Beşiktaş Belediyesi’nin bu projeyle örnek bir sosyal belediyecilik anlayışına imza attığını vurguladı.

Açıklamalarında ‘Aydınlanma Yolunda Bir Ömür Bahriye’ adlı kitabının yazım sürecine değinen Tataroğlu; “1990’lı yıllarda faili meçhul cinayetlere kurban giden aydınlarımızın hayatını zaten araştırıyordum. Bahriye Üçok’u 6 Ekim 1990 günü kaybettik. 30 yıla yaklaşan bu süreçte Bahriye Üçok hakkında yazılmış bir eser yoktu. Bir araştırmacı olarak bu kitabı yazmaya karar verdim. Böylesi aydın bir insanın hayatının yazılmaması yeni kuşaklara haksızlık olurdu” ifadelerini kullandı.

Elfin Tataroğlu’nun ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat; Beltaş Kitap Kafe projesinin zor şartlar altında hizmete girdiğini kaydederek,

“Bugün bizim için özel bir gün. Beltaş Kitap Kafe Söyleşileri’nin ilk günü. Bu vesileyle bizi yalnız bırakmayan Elfin Tataroğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz projelerimizi belirlerken katılımcı bir anlayışla belirledik. Burası da buradaki 6-7 mahallenin ortak talebiydi. Komşularımız şunu ifade ettiler, bizim Beşiktaş’ta eskiden denize girdiğimiz çay ve kahve içtiğimiz yerlerle bağlantımız kesildi ve bu yerler tekrar kamuya açılsın dediler. Biz de hızlıca İBB ile birlikte bir protokol gerçekleştirerek burayı bir sosyal tesis haline getirdik. İkinci olarak da tabi Beşiktaş tam bir öğrenci kenti. 9 tane üniversitemiz, yaklaşık 300 bin öğrencimiz var. Biz de öğrenci dostu belediye olmanın verdiği sorumluluğu değişik alanlarda yerine getirmeye çalışıyoruz. En önemli konulardan bir tanesi öğrencilerimizin ders çalışacakları, kitap okuyabilecekleri alanları yoktu. Bu kitap kafemizin bir kısmını da öğrencilerimiz faydalansın diye hayata geçirdik. ‘’ dedi.

Başkan Akpolat, ‘Aydınlanma Yolunda Bir Ömür Bahriye’ kitabından da bahsederek, ‘’Tataroğlu’nun kitabı çok kıymetli. Cumhuriyet kurulduğundan beri bir demokrasi mücadelesi verilmekte. Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı ve daha ismini sayamayacağım birçok aydınımız bu ülkenin karanlıklardan aydınlığa çıkması için hayatlarıyla bedel ödemiş devrimcilerdir. Bizler de onların yolundan gitmeye çalışıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda Başkan Akpolat, Tema Vakfı’na Elfin Tataroğlu adına dikilen fidan plaketini takdim etti.