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  4. ''Ben çakarlı araç kullanmam'' diyen Turgut Altınok'un çakarlı konvoyu tepki çekti

''Ben çakarlı araç kullanmam'' diyen Turgut Altınok'un çakarlı konvoyu tepki çekti

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Daha önce "ben çakarlı araç kullanmam" diyen AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un Nallıhan ilçesindeki konvoyunda yer alan araçların büyük çoğunluğunda çakar ve siren tertibatının bulunması dikkat çekti.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un Nallıhan gezisinde kendisine onlarca çakarlı aracın eşlik ettiğine dair görüntüler ortaya çıktı.

Altınok'un ilçeye gelişi anons edildiği sırada konvoyda yer alan çok sayıda çakarlı araç sirenleriyle anonsa eşlik etti.

Altınok, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci'yi ziyaretinde çakarlı araçla gezdiğini inkar etmiş "ben çakarlı araç kullanmam" xdemişti.

Etiketler turgut altınok çakarlı araç çakar koruma ak parti
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