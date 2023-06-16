Beşiktaş Belediyesi deprem risk analizine başladı

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul’da beklenen olası depreme karşı ilçe genelindeki tüm yapıların deprem risk analizine başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da çalışmaları yakından takip ederek ‘’Beşiktaş’ımızı olası afetlere karşı güçlendireceğiz.’’ dedi.

Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Beşiktaş İmar A.Ş. ekipleri Beşiktaş’taki yapı stokunun deprem risk analizine başladı. Ekipler, Ortaköy ve Mecidiye Mahallesinde bulunan yapılarda risk tespiti yaparak vatandaşları yaptıkları işlemler hakkında bilgilendirdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da çalışmaları yakından takip ederek olası deprem riskine karşı dikkat çekti ve şunları söyledi:

‘’Bugün sizlerle Beşiktaş'ımızın geleceği için önemli bir adımı paylaşmak istiyorum. Beşiktaş İmar A.Ş. ile birlikte, kentimizdeki tüm yapıların deprem risk analizine başladık. İnşaat mühendisi, mimar ve teknik yardımcıdan oluşan 20 ekibimiz, 16 bin yapı stokunun tamamında çalışmalara başladı. Bu kapsamlı çalışma ile Beşiktaş'ımızı olası afetlere karşı güçlendireceğiz.

“TÜM BEŞİKTAŞ HALKININ ÇALIŞMALARA DESTEK OLMASINI İSTİYORUM”

“Deprem gibi doğal afetlerin ülkemizde sıkça yaşandığı bir gerçek. 4 ay önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bu konunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu nedenle, Beşiktaş olarak bizler de bu gerçeği göz önünde bulundurarak, kentimizdeki yapılarımızın güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz. Bu çalışmalar, Beşiktaş'ımızın geleceği için son derece önemli.

Çalışmalarımızın amacı, kentimizdeki yapıların depreme karşı dayanıklılık seviyesini tespit etmek ve gerekli güçlendirme çalışmalarını yaparak, Beşiktaş'ımızı olası afetlere karşı korumak. Kentimiz için yaptığımız bu yatırımla sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek, ilçemizi daha güvenli bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle, tüm Beşiktaşlıların bu çalışmalara destek olmasını ve bu konuda duyarlı olmasını istiyorum.

Halkımızın güvenliği ve refahı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sizlerin desteği ve katkılarıyla daha da güçlenerek, Beşiktaş'ımızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmeye devam edeceğiz.”