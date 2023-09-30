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Beşiktaş Belediyesi Dolmabahçe ve Çırağan caddelerindeki çınar ağaçlarını yeniledi

Beşiktaş Belediyesi Dolmabahçe ve Çırağan caddelerindeki çınar ağaçlarını yeniledi
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Beşiktaş’ta bulunan ve İstanbul’un en güzel caddelerinden biri olarak gösterilen Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi’ndeki kuru ve sağlıksız ağaçlar yenilenerek bölgedeki yeşil alan dokusu daha güvenli ve sağlıklı bir görünüme kavuşturuldu.

Beşiktaş’ın simgelerinden Dolmabahçe ve Çırağan Caddelerinde bulunan çınar ağaçları Beşiktaş Belediyesi ve İBB iş birliğinde yenilendi. Rüzgarlı havalarda sürücüler ve vatandaşlar açısından tehlike oluşturabilecek zayıflayan dalların aniden kırılmalarına karşı da gerekli tedbirler alınıp, yüksek ağaçların boyları da kısaltılarak önlem alındı.

AĞAÇLARIN YENİLENMESİ AKADEMİK KURUL DANIŞMALIĞINDA GERÇEKLEŞİYOR

Akademik kurul tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, hasta ve kuru olduğu saptanan çınar ağaçlarıyla ilgili bilgiler koruma kuruluna iletilerek ağaçlara yönelik müdahaleler, kuruldan çıkan izin doğrultusunda yapılıyor. Yenilenme işi ise akademik kurulun boy ve ebadını belirlediği ağaçlarla yapılıyor. Kuru ve hasta çınar ağaçları, yerlerine yenilerini dikilmek üzere kurul kararı ile alandan uzaklaştırılıyor. 

 “YENİ, GENÇ VE GÜÇLÜ ÇINAR AĞAÇLARIMIZ GELECEK NESİLLERE MİRAS KALACAK.’’

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yapılan çalışmalar hakkında bir paylaşım yaparak şunları ifade etti.

‘’Ülkemizin tarihi, doğal ve kültürel mirasının bir parçası olan Dolmabahçe ve Çırağan caddelerimizdeki yeşil dokuyu İBB iş birliğiyle koruyoruz. Yeni, genç ve güçlü çınar ağaçlarımız gelecek nesillere miras kalacak.’’

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpola
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