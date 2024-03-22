Beşiktaş Belediyesi gençlerin yanında

9 üniversitesi ve birçok okuluyla yoğun bir öğrenci ve genç nüfusuna sahip olan Beşiktaş, ilçe belediyesinin yeni dönem hayata geçireceği projelerle buluşuyor.

Beşiktaş Belediyesi yeni dönemde ; ‘Gece Kütüphanesi’, ‘Proje Noktası’, ‘Gençlere yönelik olarak yapay zekâ, inovasyon ve girişimcilik konularında destek sağlayacak eğitim projeleri’ gibi hizmetlerle gençlerin yanında olacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat konuyla ilgili paylaştığı mesajında;“Öğrenci kenti Beşiktaş'ta geleceği gençlerle inşa ediyoruz. Beşiktaş'ta gençlerin her zaman yanındayız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi ‘Bütün Ümidim gençliktedir.’" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş Belediyesi ücretsiz yemek imkânı sunan Öğrenci'Ye uygulamasından kütüphanelerine, kültür merkezlerinden Beltaş Kitap Kafelerine bugüne kadarki tüm proje ve desteklerine ek olarak gelecek 5 yılda; ‘Gece Kütüphanesi’, ‘Proje Noktası’, ‘Gençlere yönelik olarak yapay zekâ, inovasyon ve girişimcilik konularında destek sağlayacak eğitim projeleri’ gibi önemli işlere imza atacak.



Beşiktaş Belediyesi’nin hizmete sunacağı gece kütüphanesi ile 24 saat çalışan kütüphaneler olacak ve gençler dilediği zaman ders çalışabilecek.



Yine Beşiktaş Belediyesi’nin ‘Proje Noktası’ uygulamasıyla gençlerin proje üretme merkezi kurulacak. Belediye aynı zamanda, gençlerin burada üreteceği projeleri ulusal ve uluslararası düzeyde destekleme fırsatı sunacak.

Beşiktaş Belediyesi yeni dönemde gençlere yönelik olarak yapay zekâ, inovasyon ve girişimcilik konularında destek sağlayacak eğitim projeleri geliştirerek, onları geleceğin teknolojilerine hazırlayacak.