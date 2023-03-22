Beşiktaş Belediyesi’nden Bağış Sergisi: ''Anadolu’da Bir Kızım Var''

Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde Beltaş Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Devrim Erbil Vakfı, IMOGA (İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi), Piramid Sanat, UPSD (Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği) ve birçok sanatçının iş birliğiyle depremzede çocukların eğitimine destek olmak amacıyla "Anadolu'da Bir Kızım Var" adlı bağış sergisi düzenlendi.

15 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak serginin gelirleri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin "Anadolu'da Bir Kızım Var" projesinin izinli hesabına aktarılacak. Eserler, bağış karşılığı satın alan kişilere bizzat teslim edilecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da katıldığı sergiye birçok ünlü isim ve yardımsever vatandaş ilgi gösterdi.

“Sosyal Dayanışma Ağlarımızı Güçlendirerek İyiliği Büyütmeye Devam Edeceğiz”

Serginin açılışında konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,

“Çok zor günlerimizde yine hep beraber çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren maalesef önce ülkemizin değişik yerlerinde yangınları duymaya başladık. Akabinde pandemi rüzgarı yaşadık. Ve ardından hepimizin bildiği üzere 11 ilimizi, 13,5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren o yıkımı hep beraber yaşadık ve birçok vatandaşımızı maalesef kaybettik. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Ve bu süreçlerin tamamını dayanışmayla aşmaya çalışıyoruz. Beşiktaş, deprem felaketi olduğu gün ve ertesi günden itibaren bu gördüğünüz Mustafa Kemal Merkezimizde, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezimizde, Etiler Anadolu Lisesi'nde, Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezimizde ve muhtarlıklarımızda lojistik merkezleri oluşturdu. İlk günden itibaren Beşiktaşlı komşularımızla, çevre ilçelerden, komşu ilçelerimizden buraya gelen komşularımızla ciddi hazırlıklar yaptık. Gerçekten hala o günleri hatırlarken duygulanıyorum. Çünkü vatandaşlarımız buraya malzeme getirdiler. Malzemelerini kolilediler, taşıdılar. Sonra deprem bölgesine gittiler. Orada malzemeleri teslim aldılar, ihtiyaç sahiplerine dağıttılar. Tam bir dayanışma örneği sergilediler. Sosyal dayanışma ağlarımızı güçlendirerek iyiliği büyütmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın kültürel ve tarihsel birikimiyle farklı olduğunu da belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şunları söyledi:

“Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne buradan teşekkür ediyorum. Burada onların katkısıyla daha önceden bir sergi düzenlemiştik ve yine bu akşam da buradayız. Bu zor günlerde bizden desteklerini esirgemediler. Bu vesileyle Anadolu’da Bir Kızım Var kampanyasına destek olacağız. Buradan toplanan gelirleri, deprem bölgesinde zarar görmüş çocuklarımıza göndereceğiz. Sanatı ve sanatçıyı da Beşiktaş’ın damarlarına yaymak istiyoruz.”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Lale Pilatin ise sanatın ve sanatçının iyileştirici gücüne vurgu yaparak sergiye ev sahipliği yapan Beşiktaş Belediyesi’ne teşekkür etti.

Gecede hazır bulunan International Association of Art (IAA/AIAP) Onursal Başkanı, UNESCO Resmi Partneri ve Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Sanatçı Bedri Baykam gerçekleşen etkinlik için Beşiktaş Belediyesi’ne teşekkür ederek;

“Birbirimize sarılacağız, ülkemize sarılacağız geleceğimizi inşa edeceğiz” dedi.

Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve dün akşam kapılarını açan ve 15 Nisan 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek sergi, Beltaş Vakfı, Devrim Erbil Vakfı, Upsd, IMOGA, (İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi) Piramid Sanat kurumları ve birçok sanatçı ile ortak yürütülüyor

Yer: Mustafa Kemal Merkezi - Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi

Adres: Akat Mah. Uğur Mumcu Cad. No:8 Beşiktaş