Beşiktaş Belediyesi’nden Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda ‘Alzheımer’ı Unutmayın’ etkinliği

Beşiktaş Belediyesi, Dünya Alzheimer Günü kapsamında 65+ Yaşam Ofisi ve Alzheimer Derneği Marmara Şubesi iş birliğiyle Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda farkındalık etkinliği düzenledi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da etkinliğe katılarak açılış konuşmasını gerçekleştirirken, yaş almış vatandaşlar için sürpriz yaparak bağlama çaldı ve türkü söyledi.

Beşiktaş’ta ‘Hayatı güzel hatırlamak için Alzheimer’i unutmayın’ mottosuyla 65+ Yaşam Ofisi ve Alzheimer Derneği Marmara Şubesi tarafından Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda bir etkinlik düzenlendi. Müzik dinletileriyle başlayan etkinlik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın açılış konuşmasıyla devam etti.

‘’BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ TÜRKİYE’DE GERONTOLOJİ OFİSİNE SAHİP TEK BELEDİYE’’

Rıza Akpolat: ‘’Beşiktaş’ta bu farkındalığı artırmak için gece gündüz çalışıyoruz. İlçemiz nüfusunun yüzde 16.3’ü 65+ yaşa sahip. Bu noktada biz Beşiktaş Belediyesi olarak çok önemli adımlar attık. 65+ Yaşam Ofisimizi kurduk. Burada belediyemize gelen 65+ yaşa sahip bütün komşularımıza destek oluyoruz. Onların sorunlarını çözmeye çalışarak bu konudaki farkındalıklarını artırmaya çalışıyoruz. Biz aslında bu vatandaşlarımızın bilgisini ve birikimini yönetim süreçlerine aktarmak istiyoruz. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz her gün bu konuyu gündeme getiriyor ve farkındalık oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün Yaşlı Dostu Kentler Birliği’ne katılmış bir belediyeyiz ve bunun gereksinimlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye’de ilk gerontoloji ofisini biz açtık. Beşiktaş Belediyesi Türkiye’de Gerontoloji ofisine sahip tek belediye. Bunu başlangıç adımları olarak görebiliriz ve bunun üzerine yeni ve gerekli çalışmaları inşa ediyoruz. Tabi ki bu bir biyolojik süreç. Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen hala kesin bir tedavisi olmayan bir hastalık Alzeimer!” dedi.

Beşiktaş Belediyesi’nin 65+ Yaşam Ofisinin çalışmalarından da bahseden Başkan Rıza Akpolat, “Bugün burada bulunan tüm paydaşlarımıza ve komşularımıza bu etkinliğe katılımları için teşekkür ediyorum. Bu konuda farkındalık yaratmak için çalışmalarımız devam edecek’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Rıza Akpolat’ın konuşmasının ardından Prof. Dr. Başar Bilgiç ve Prof. Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdede, Alzheimer hastalığıyla ilgili vatandaşları bilgilendirerek hastalığın süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Etkinliğe Türk sinemasının usta isimlerinden Zihni Göktay da katılarak, Alzheimer hastalığına dikkat çekmek için Beşiktaşlı vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara deneyimlerini aktaran usta oyuncuya Başkan Rıza Akpolat da teşekkür ederek plaket takdim etti.

Konuşmaların ardından vatandaşlar programın ‘Uzmanlara Soralım’ kısmında Prof. Dr. Yıldız Değirmenci ve Doç. Dr. Zeynep Tüfekçioğlu Korkmaz ile bir araya gelerek Alzheimer hastalığı hakkında merak ettikleri soruları sordular.

Programın son kısmında Beşiktaşlı vatandaşlara “Zihinsel Fitness Beyin Egzersizleri Atölyesi”, “Doğru Nefes Al İyi Hisset Nefes Atölyesi”, “Müzik İyileştirir Ritim Atölyesi” ve “Parkta Yoga” atölyeleri düzenlendi.

21 Eylül ‘Dünya Alzheimer Günü kapsamında bu akşam da Ortaköy Meydanı’nda Alzheimer hastalığına karşı farkındalık yaratmak için mor balonlar gökyüzüne bırakılacak.