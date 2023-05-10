Beşiktaş Belediyesi'nden seçimde ihtiyaç sahibi Beşiktaşlılara ulaşım desteği

Beşiktaş Belediyesi 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde ulaşım desteğine ihtiyacı olan vatandaşlara servis imkânı sağlayacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ulaşım desteğine ihtiyacı olan vatandaşların 444 44 55 numaralı Çözüm Merkezi’ni arayarak kayıt yaptıranların oy kullanabilmesi için servis imkânı sağlanacağını belirtti.

Türkiye’de 14 Mayıs Pazar günü 64 milyon 191 bin 285 seçmen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gidecek. Beşiktaş Belediyesi de seçmen iradesinin sandığa en iyi şekilde yansıması için ilçede çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bütün komşularına seslenerek herkesi sandığa gitmeye davet ederek demokrasiye sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat konuya ilişkin şunları dile getirdi: “Değerli komşularım, Bugün sizlere önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki, 14 Mayıs Pazar günü ülkemizde çok önemli bir seçim var. Oy kullanma hakkı, demokrasimizin en temel haklarından biri ve bu hak, bize verilen en önemli sorumluluk. Sandığa gitme hakkımızı kullanarak, demokrasimize sahip çıkmalıyız ve geleceğimizin şekillenmesinde etkin bir rol oynamalıyız.”

“2019 YILINDA OLDUĞU GİBİ BU SEÇİMDE DE TÜM KOMŞULARIMIZDAN REKOR BİR KATILIM UMUYORUM.”

Beşiktaş Belediyesi olarak ileri yaştaki ve engelli komşularına ulaşım konusunda yardımcı olacaklarını kaydeden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat;

“Her birimizin oy kullanması, ülkemizin demokrasisine ve geleceğine verdiği önemi gösterecek. Bu nedenle, tüm vatandaşlarımızı sandığa giderek oy kullanmaya davet ediyorum. 2019 yerel seçimlerinde Beşiktaş’ta yüksek bir katılım oranıyla sandığa gitmiştik.

Sevgili Beşiktaşlılar, siz de biliyorsunuz ki kentimizde nüfusumuzun bir kısmını ileri yaştaki komşularımız ve engelli komşularımız oluşturuyor. Seçim günü oy kullanmak için ulaşım desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın, 444 44 55 numaralı Çözüm Merkezimizden bize ulaşarak kayıt yaptırmalarını rica ediyorum.

Kayıt yaptıran komşularımız servislerimiz ile 14 Mayıs Pazar günü sabah 08.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında, ekiplerimiz tarafından evlerinden alınarak oy kullanacağı sandıklara götürülecek.

Haydi Türkiye, haydi İstanbul ve haydi Beşiktaş! Ülkemize baharı birlikte getirelim. Sağlıklı ve mutlu bir gelecek dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, iyi günler diliyorum.” ifadelerini kullandı.