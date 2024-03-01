Beşiktaş'ta Konaklar Bostanı açıldı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Konaklar Mahallesi’nde sürdürülebilir bir yaşam için başlatılan Konaklar Bostanı’nı hayata geçirdi. Çevreci vatandaşların katkısıyla bostanın hazırlandığını ifade eden Rıza Akpolat, ''Beşiktaş'ta çevreye ve sürdürülebilir yaşama karşı her zaman duyarlıyız.'' dedi.

Yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Konaklar ve Akat Mahallerini ziyaret etti. İlk olarak Konaklar Mahallesi’nde Konaklar Bostanı açılışını gerçekleştiren Rıza Akpolat, belediyenin Konaklar’da yaptığı çalışmaları da vatandaşlara anlattı. Rıza Akpolat yaptığı açıklamasında;



“Beşiktaş Belediyesi olarak amacımız yeşil alanları çoğaltmak, olan yeşil alanlarımızı verimli hale getirmek, atıl alanlarımızı parka çevirmek. Yaklaşık 27 parkımızı yeniledik, sıfırdan yaptık aslında. 8 parkımızı atıl alandan çevirdik. Onun dışındaki parklarımıza yine ciddi düzenlemeler yaptık. Buraya Beşiktaş’ın bütün çocuklarını mutlaka getirip bu farkındalığı onlara göstermemiz, yaşatmamız, alıştırmamız gerekiyor. Konaklar Bostanımız hem mahallemize hem de ilçemize hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.



Ardından Akat Mahallesi’ne geçerek Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nı ziyaret eden Rıza Akpolat, Onaranlar Kulübü ile birlikte düzenlenen Cünayt Arkın Parkı’nın yanındaki Alman Deresi Yürüyüş Parkuru’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Çalışma arkadaşlarına kolaylıklar dileyen Başkan Rıza Akpolat;



“Beşiktaş’taki kamusal alanların günün gereklerine göre yenilenerek komşularımıza sunmak ve onlara yeni kamusal alanlar açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Burada saha zemin uygulamaları ve parktaki basketbol sahası ile çevresi tamamen yenilemiştik. Şimdi ise 1600 metre uzunluğa sahip kauçuk zeminden oluşan yürüyüş parkurumuzu yeniledik. Spor yapmak isteyenlerden, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere kadar herkesin keyifle kullanabileceği yürüyüş parkurumuzun yeni halini deneyimlemeye tüm komşularımızı bekliyorum.” dedi.