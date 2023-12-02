Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: ''3 Aralık Dünya Engelliler Günü bir farkındalık günüdür''

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Hakan Ceyhan’ın yazıp yönettiği Empati Dans Tiyatrosu etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü yerel yöneticilerin aslında kentte neler yapmaları gerektiği konusunda bir kez daha oturup düşünmeleri gereken bir farkındalık günüdür” dedi.

Özel gereksinimli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek için durmaksızın çalışan Beylikdüzü Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir farkındalık etkinliği düzenledi. Rasim Öztekin Sahnesi’nde gerçekleşen etkinlikte Hakan Ceyhan’ın yazıp yönettiği ve sosyal sorumluluk projelerinde birçok ödül alan Empati Dans Tiyatrosu’nun birbirinden yetenekli dansçıları sahnede unutulmaz bir performans sergiledi. Özel gereksinimli bireylerin de eşlik ettiği özel dans gösterileri oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık’ın yanı sıra Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Birimi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çalık: Onlardan aldığım enerji ile bu kente hizmet ediyorum

Etkinlikte yaptığı konuşmada Beylikdüzü’nde yaşayan tüm vatandaşlara karşı sorumluluklarının olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “3Aralık Dünya Engelliler Günü yerel yöneticilerin aslında kentte neler yapmaları gerektiği konusunda bir kez daha oturup düşünmeleri gereken bir farkındalık günüdür. Göreve geldiğim ilk günden beri en çok önemsediğim işlerden bir tanesi Engelsiz Yaşam Merkezimizde güzel arkadaşlarımla bir araya gelmek. Onlarla birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. Saf ve tertemiz bir enerjileri var. Emin olun onlardan aldığım enerji ile bu kente hizmet ediyorum” diye konuştu.