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  4. Beylikdüzü Belediyesi 4. kez ArtContact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda

Beylikdüzü Belediyesi 4. kez ArtContact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda

Beylikdüzü Belediyesi 4. kez ArtContact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda
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Beylikdüzü Belediyesi Sanat Koleksiyonu Seçkisi, ArtContact İstanbul 4. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda bir kez daha sanatseverlerle buluştu. Alanda bu yıl ayrıca ilk kez VR teknolojisi aracılığıyla fuar izleyicisi için bir deneyim alanı oluşturuldu. Beylikdüzü’nün kamusal ve kültürel alanlarının 360 derece video ile sunulduğu Kırlangıç’ın Rotası 360 VR film deneyim alanı, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

 

Beylikdüzü Belediyesi, Sanat Koleksiyonu Seçkisi ve Kırlangıç’ın Rotası VR Film deneyim alanı ile dördüncü kez ArtContact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda sanatseverlerle buluştu. 40 ülkeden sanatçının katıldığı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen fuarda; resim, fotoğraf ve heykellerin yer aldığı binlerce sanat eseri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Beylikdüzü Belediyesi ise sanat furarına; Durmuş Bahar, Gölge Artizm, Eda Çığırlı, Sema Bicik ve Hande Ünver'in kağıt, dijital sanat, grafitti, kolaj resim alanlarında 8. Beylikdüzü Resim Çalıştayı’nda ürettikleri eserlerden oluşan Sanat Koleksiyonu Seçkisi’nde yer alan 8 eser ile katılım sağladı.

Kırlangıç’ın Rotası 360 VR film deneyim alanı

Fuar alanında bu yıl ayrıca, ilk kez VR teknolojisi aracılığıyla fuar izleyicisi için bir deneyim alanı oluşturuldu. Beylikdüzü’nün kamusal ve kültürel alanlarının 360 derece video ile sunulduğu Kırlangıç’ın Rotası 360 VR film deneyim alanı ziyaretçiler tarafından ilgilye karşılandı. Beylikdüzü Belediyesi Sanat Koleksiyonu Seçkisi ve Kırlangıcın Rotası VR Film deneyim alanı 26 Mayıs tarihine kadar 11.00 – 20.00 saatleri arasında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde B-04 no’lu stantta ziyaret edilebilir.

 

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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