Beylikdüzü Belediyesi'nden Murat Çalık çağrısı

Beylikdüzü Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı’nın 1. birleşimi, Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu başkanlığında gerçekleşti.

Beylikdüzü Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı’nın 1. birleşimi, Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu başkanlığında gerçekleşti. Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıdaki konuşmasına haziran ayında şehit düşen askerleri rahmetle anarak başlayan Mumcu, temmuz ayındaki önemli gün ve haftalara da vurgu yaptı. Meclis gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda CHP Grup Sözcüsü Erkan Erdoğan ve AK Parti Grup Sözcüsü Tahir Abuş da gündem dışı söz aldı.

“Başkanımızın sağlık durumu başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini ve Beylikdüzü halkını endişelendiriyor”

Başkan Vekili Serdal Mumcu konuşmasında, tutukluluğu devam eden ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan Beylikdüzü’nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın son durumunu da paylaştı. Mumcu, “Geçmişte Akut Lösemi ve Lenfoma gibi çok ciddi kanser hastalıkları geçirmiş olan Başkanımız, bir sabah aniden ailesine, avukatlarına ve yakınlarına haber verilmeden Silivri’den, İzmir Buca’ya sürgün edildi. Stres, epigenetik faktörler ve sağlıksız koşullardan ötürü 100 günde yaklaşık 20 kilo kaybederek hastaneye kaldırıldı. Bu süreçte boynunda nükseden kitle nedeniyle 2 kez biyopsi yapıldı. Bunun neticesinde geçtiğimiz cuma günü 2 buçuk saat süren bir ameliyata alındı. Başkanımızın sağlık durumu başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini ve Beylikdüzü halkını endişelendiriyor. Başkanımızın kanser geçmişi ve halen yoğun bir şekilde devam eden tedavi süreci, tutukluluk koşullarının bulunması çok ciddi bir sağlık tehdidine dönüştürmektedir. Çok geç olmadan Sayın Başkanımız Mehmet Murat Çalık derhal serbest bırakılmalı ve tedavisi dışarıda, sağlıklı koşullarda devam etmelidir. Çünkü sağlıklı yaşam hakkı en doğal insan hakkıdır ” ifadelerini kullandı.

Temmuz ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin ise 10 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.