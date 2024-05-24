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Beylikdüzü'nde ödüllü bowling turnuvası

Beylikdüzü'nde ödüllü bowling turnuvası
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki gün süren ‘Ödüllü Bowling Turnuvası’ sona erdi. Kadın ve erkek olmak üzere iki kategoride, yüzlerce kişinin katıldığı turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Gerçekleştirilen müsabakaların ardından dereceye girenlere madalyaları ve kupaları takdim edildi.

 

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Ödüllü Bowling Turnuvası’ sona erdi. İki gün süren ve iki aşamada gerçekleşen turnuvada, ilk gün eleme maçları yapıldı. Eleme gruplarında başarı gösteren yarışmacılar ikinci gün yapılan final müsabakasında karşı karşıya gelerek bowlingteki hünerlerini sergiledi. Kadın ve erkek olmak üzere iki kategoride yüzlerce kişinin katıldığı turnuva renkli görüntülere sahne olurken, gerçekleştirilen müsabakaların sonunda dereceye girenlere madalyaları ve kupaları takdim edildi.

“Katılım gösteren tüm yarışmacılara teşekkür ediyorum”

Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim eden Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Esmer, turnuvanın ödül töreninde yaptığı konuşmasında turnuvaya katkı veren ve centilmence müsabakalar ortaya çıkmasını sağlayan yarışmacılara teşekkür ederek, “İki gün boyunca iki kategoride düzenlemiş olduğumuz yarışmalara katılım gösteren tüm yarışmacılara çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki turnuvada tekrar buluşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Ödüllü turnuvada final müsabakalarının sonunda kadınlar kategorisinde turnuvanın kazanan ismi Filiz Özcan olurken, Ayşe Karaaslan ikinci, Aslın Baharoğlu ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise Mehmet Demiray birinci, Murat Bulut ikinci, İlker Say ise üçüncü oldu.

 

 

 

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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