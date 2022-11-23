Bodrum Belediyesi Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayında

Bodrum Belediyesi, 18-19 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Acil Yardım Hattı Çalıştayı”na katıldı.

18-19 Kasım tarihlerinde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Acil Yardım Hattı Çalıştayı”na Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, CHP Bodrum Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan ile Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Bürosu’ndan Fethiye Kızak katıldı.

Çalıştayda, “İyi örnek uygulamaları” kapsamında, Bodrum Belediyesi’nde 2019- 2022 tarihleri arasında yapılan Kadın – Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Politikalarına dair sunum gerçekleştirildi. Sunumda “İyi örnek uygulamaları” içerisinde Bodrum Belediyesi’nin Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ile sürecin ortağı olduğu belirtilirken Bodrum’dan Türkiye’ye Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor Projesi’nin kâğıt üzerinde bitmiş bir iş olmaktan çıktığının altı çizildi. Bodrum Belediyesi’nin yönetim politikası; sürdürülebilirliği, kapsayıcılığı; ayrımcılık, eşitsizlik ve şiddet üretmeyen bir kent yaratmak için kadın erkek eşitliğini odağına alarak süreci yürütmesi, çalıştayda katılımcılar tarafından ilgi ile izlendi.

Çalıştayda ayrıca Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Kadın Danışma Merkezi, Kadın Konukevi’ni faaliyete geçirmiş olması ve Şiddet Tutum Belgesi Şartlarını açıklaması, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik kalıcı politikalar oluşturmaya devam etmek için gereken siyasi kararlılığın göstergesi olduğu çalıştayda ifade edildi. Çalıştaya katılan 38 belediyeden yalnızca 8’inde Kadın Konuk Evi faaliyette iken, 8 belediyenin arasında Bodrum Belediyesi de bulunuyor.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Acil Yardım Hattı Çalıştayı’nın kapanış bildirgesinde, “Eşitlik Yerelde Başlar” sloganıyla toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının yerelde kurumsallaştırılmasına vurgu yapıldı.

İki gün boyunca yerel yönetimlerin kadın politikaları, kadın istihdamı, kadın-erkek eşitliği ve kadına yönelik şiddetin önlemesine dair, plan proje ve önerilerin konuşulduğu çalıştay, atılacak adımların belirlenmesi ve iş birliği kararlarıyla tamamlandı.

Çalıştay kapsamında, “Eşitlik Yerelde Başlar” sloganıyla çalışmaların hızlandırılması, eşitliğin her alanda sağlanması, kadının yerel yönetimlerde karar verici konuma erişebilmesinin sağlanması amacıyla imzacı belediyeler tarafından çeşitli eğitim programları ve projeler düzenlenerek bu çalışmaların artarak devam etmesi kararı alındı. Ayrıca Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun Acil Yardım Hattını imzalayan belediyelerin İLO Sözleşmesi’nin (C190) imzalanması yönünde bir politika belgesi oluşturulması kararı çıktı.