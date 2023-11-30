Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ''Sihirli Gemi'' çocuk oyunu her cumartesi sahnede
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından çocuk oyunu “Sihirli Gemi” cumartesi günleri Nurol Kültür Merkezi’nde sahnelenecek
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, her cumartesi saat 14.00’te renkli karakterlerin yer aldığı çocuk oyunu Sihirli Gemi’yi tiyatro severlerle buluşturacak.
Dünyada ve özellikle üç tarafı denizle çevrili Türkiye’de önemli bir konu olan deniz kirliliği sorununa odaklanan oyun renkli rejisi, özgün şarkıları ve danslarıyla seyircilerini korsanların, papağanların, balıkların dünyasına davet ediyor.
Oyunda, çocukların bakışıyla deniz kirliliğinin sebepleri ve sonuçlarından bahsedilirken, dünyanın tüm canlılara ait olduğu ve çocuklara güzel bir gelecek armağan etmek için herkesin sorumlulukları olduğunu vurgulanıyor. Ayrıca hava kirliliği, orman yangınları, termik santraller gibi ekolojik sorunların bir bütün olduğunu yansıtan oyun, küçük seyircilerini eğlendirirken deniz sevgisinin önemini anlatıyor.
Yönetmen Sertaç Aydın oyun ile ilgili Sihirli Gemi’nin sezon boyunca yıldız tozlarını serpmeye devam edeceğini söylerken “Sihir hayatınızdan hiç eksik olmasın. Yıldız tozları tüm çocukları sarsın” dedi.
Biletler, Nurol Kültür Merkezi Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu gişesinden temin edilebilir ve 0 (252) 363 83 00’dan detaylı bilgi alınabilir.
SİHİRLİ GEMİ
Yazan: Ezgi Deniz Alpan
Yöneten: Sertaç Aydın
Oynayanlar: Mehmet Akif Yaşar/ Ecem Zaralıoğlu / Ziba Türk Ateş / Burçe Özer/ Simay Su Güleç / Veli Koçak
Yönetmen Yardımcısı: Ziba Türk Ateş
Reji Asistanı: İpek Aydın
Dekor: Kader Aktü / Hüseyin Akşen
Işık: Mustafa Kalaycıoğlu
Kostüm Tasarım: Burcu Şamlı/Uygulayıcı: Tarihi Kostüm Evi
Müzik: Selin Sağol Sade
Koreograf: Mutlu Akgün Gökalp
Efekt: Murat Uzun
Sahne Ressamı ve Afiş Tasarım: Kader Aktü
Sahne Amiri: Oğulcan Çelik
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