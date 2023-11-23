Bodrum Belediyesi'nden anaokulu öğrencilerine hediye

Bodrum Belediyesi tarafından anaokulu öğrencilerine hediye dağıtımı gerçekleştiriliyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla Bodrum Yarımadasında bulunan okullardaki anaokulu öğrencilerine, içerisinde çeşitli hediyelerin bulunduğu malzemelerin dağıtımı yapılıyor.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Saha Çözüm ve Koordinasyon Birimi tarafından hediyeler, anaokulu öğretmenlerine teslim ediliyor. Önümüzdeki günlerde öğretmenleri tarafından öğrencilere dağıtımı yapılacak.

İçinde satranç takımı, trafik güvenliği rozeti ve frizbi bulunan hediye paketlerinin dağıtımına Ortakent Mümtaz Ataman İlkokulu anasınıflarından başlandı. Şimdiye kadar 16 okula bin 86 adet hediye paketi dağıtılırken hediyelerin Bodrum’daki tüm okulların ilk kademesine dağıtılması planlanıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye olarak çocukların mutluluğunu önceleyerek böyle bir organizasyon yapmak istediklerini belirtirken, “Ara tatil sonrası çocuklarımızın motivasyonunu artırmak ve yüzlerini güldürmek amacıyla bazı hediyeleri çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Belediyemizin eğitim ve öğretim destekleri kapsamında yapmış olduğu pek çok çalışmanın yanı sıra bunu da çocuklarımızın mutlu olması için yapıyoruz. Umarım yüzlerini güldürebilmişizdir” dedi.