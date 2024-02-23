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Bodrum Belediyesi'nden ücretsiz çocuk etkinlikleri

Bodrum Belediyesi'nden ücretsiz çocuk etkinlikleri
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Bodrum Belediyesi tarafından 4- 9 yaş arası çocukların faydalanacağı ücretsiz Çocuk Etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Bodrum Belediyesi tarafından Gümüşlük Forum’un katkılarıyla 7 hafta boyunca her cumartesi 4- 9 yaş arası çocuklarla etkinlik yapılacak. Çocuk etkinlikleri programında çocuklar için kukla atölyesi, seramik atölyesi, kukla gösterileri, geri dönüşüm atölyesi, marakas yapımı ve ritim atölyesi çalışmaları yer alacak.

Çocuk etkinliklerinin ilki 17 Şubat Cumartesi günü Gümüşlük Mahallesinde yer alan Gümüşlük Forum’da yapıldı. Çocuklar, kukla atölyesi ve Kraft etkinliği ile keyifli saatler geçirdi.

Gümüşlük Forum Atölye Eğitim Danışmanı Gamze Peşekersoy Daban, çocuklara yönelik yapılan etkinliklerle ilgili olarak çocukların hafta sonları eğlenceli vakit geçirebilmelerini amaçladıklarını belirtti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocuk etkinlikleri ile ilgili şunları söyledi:

“Bodrum Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, çocuklarımızın sosyal etkinliklere katılımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerde görev alan öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

30 Mart’a kadar devam edecek çocuk etkinlikleri takvimine; https://www.bodrum.bel.tr/ etkinlik.php?id=1542/Etkinlik- Bodrum_Belediyesi_Cocuk_ Etkinlikleri linkinden ulaşılabilir ve 444 00 48’den detaylı bilgi alınabilir.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi ahmet aras
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